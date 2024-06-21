Найпозитивніша новина щодо посилення ЗСУ: Згурець про можливість надання Україні зброї Південною Кореєю

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я думаю, що це найпозитивніша новина, яка пов'язана з можливістю посилення нашого ОПК та ЗСУ, тому що потенціал Південної Кореї – те, що ми досі не використовували. А насправді ця країна вже стала лідером у виготовленні та експорті значної кількості озброєнь, починаючи від танків, літаків, гелікоптерів, БМП, систем ППО, далекобійних засобів ураження. Південна Корея демонструє насамперед низку переваг над європейськими та американськими постачальниками. У чому це проявляється? По-перше, гнучкість, можливість кредитування. Друге - країна йде на розгортання ліцензійного виробництва на території замовника. Зараз цим користується Польща", - зауважив Сергій Згурець.

За його словами, наступним важливим моментом є те, що ціни на південнокорейські зразки озброєнь є меншими, ніж американські та європейські аналоги. Наприклад, є один зразок за схожими характеристиками з майже однаковими технічними параметрами, в якого американська ціна – $900 тис., європейська - $400 тис., а ціна Південної Кореї – $100 тис.

"Ми сподіваємося, що оце вікно можливостей, яке зараз створюється, буде використане українською стороною. Наші делегації неодноразово їздили у Південну Корею, вели перемовини, але тоді корейці не хотіли здійснювати постачання озброєнь. Зараз ситуація змінюється. Ми б хотіли насамперед отримати боєприпаси. Лінії виробництва боєприпасів в Південній Кореї є, можна говорити про можливість розгортання виготовлення боєприпасів і у нас. Друге – артилерійські системи, які закуповують і Польща, і Румунія, хоча ці системи не є натівськими стандартами, але якість, ефективність та швидкість постачання перевершує всі інші країни. Також варто сказати, що Південна Корея розробляє системи ППО та далекобійні системи ураження а-ля HIMARS та ATACMS", - прокоментував військовий експерт.

Згурець додав, що ракети та боєприпаси, які виготовляє Південна Корея, можна використовувати на тих установках, які є у нас. Відповідно, можна вести перемовини з Сеулом про закупівлю ракет типу ATACMS та розгортання спільного виробництва на території України.

Раніше Південна Корея надавала Україні лише гуманітарну підтримку. Серед нещодавніх постачань - 70 автівок швидкої допомоги, 10 машин для розмінування тощо.

Крім того, Південна Корея заявила, що виділить Україні фінансову допомогу у розмірі $12 млн, яку витратять на реабілітацію бійців Сил оборони, та пільгові кредити розміром $2,1 млрд протягом наступних п’яти років, які будуть спрямовані на проєкти відновлення.

20 червня російський диктатор Володимир Путін заявив, що Південна Корея у випадку постачання Україні летального озброєння стикнеться з рішеннями, які не сподобаються Сеулу





