Не помилка, а частина оманливої кампанії Кремля: в ISW пояснили, навіщо РФ вербує громадян Індії на війну проти України
Вербування Росією громадян Індії на війну проти України не було помилкою, а є частиною оманливої кампанії Кремля, щоб не оголошувати мобілізацію у РФ
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що вербування індійців є частиною кампанії Кремля з формування сил, яка почалася навесні 2022 року, як спосіб уникнути оголошення вкрай непопулярної мобілізації в Росії.
Так, вербування продовжилося і після оголошення Путіним часткової мобілізації у вересні 2022 року. Зокрема, Кремль доручив широкому колу рекрутерів, включаючи російських урядовців, бізнесменів, ПВК та іноземних громадян, вербувати будь-яких доступних добровольців для війни проти України, часто використовуючи обманні методи та стимули.
ISW спостерігав, як Росія відправляє громадян Непалу, Куби, Сербії, а також країн Центральної Азії та Африки на бойові операції в Україні під оманливими приводами, такими як пропозиції російського громадянства або величезні фінансові компенсації.
Експерти також нагадали, що про зусилля щодо забезпечення дострокового звільнення 20 індійських громадян індійські чиновники оголосили в лютому 2024 року.
- Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, який перебуває з дводенним візитом у Росії, звернувся із прямим закликом припинити війну в Україні й дорікнув Путіну через удар РФ по Охматдиту. Крім того, на зустрічі з російським диктатором йшлося про повернення додому індійців, які беруть участь у збройній агресії РФ проти України
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