Не помилка, а частина оманливої кампанії Кремля: в ISW пояснили, навіщо РФ вербує громадян Індії на війну проти України

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що вербування індійців є частиною кампанії Кремля з формування сил, яка почалася навесні 2022 року, як спосіб уникнути оголошення вкрай непопулярної мобілізації в Росії.

Так, вербування продовжилося і після оголошення Путіним часткової мобілізації у вересні 2022 року. Зокрема, Кремль доручив широкому колу рекрутерів, включаючи російських урядовців, бізнесменів, ПВК та іноземних громадян, вербувати будь-яких доступних добровольців для війни проти України, часто використовуючи обманні методи та стимули.

ISW спостерігав, як Росія відправляє громадян Непалу, Куби, Сербії, а також країн Центральної Азії та Африки на бойові операції в Україні під оманливими приводами, такими як пропозиції російського громадянства або величезні фінансові компенсації.

Експерти також нагадали, що про зусилля щодо забезпечення дострокового звільнення 20 індійських громадян індійські чиновники оголосили в лютому 2024 року.