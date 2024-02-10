"Носіть, щоб не забути, що таке російський терор": Сійярто у США подарували фрагмент знищеного під Києвом танка РФ
У США міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто волонтер подарував фрагмент російського танка, який знищили українці на Київщині
Це відбулося на зустрічі під час Європейської конференції у Гарвардському університеті (штат Массачусетс) за участі європейських дипломатів та посадовців, студентів і науковців зі США та Євросоюзу, повідомляє Укрінформ.
Вказано, що фрагмент знищеного танка угорському міністру подарував керівник американського фонду "Центр допомоги Україні у США" (HUCUS) Олексій Прокопенко.
"Це зроблено в Росії, а спалено й перероблено в Україні. Носіть це як брелок з ключами від свого дому, щоб не забути, що таке російський терор. Будь ласка, пам’ятайте уроки історії й те, що несли радянські танки на вулицях Будапешта 1956 року", - сказав волонтер.
Прокопенко зазначив, що Сійярто відредагував на сувенір "стримано" і "дипломатично". Про це він сказав у коментарі Європейській правді.
"Міністр підкреслював, що його країна прагне миру в Україні, але я не чув від нього слова "перемога". Також, Сійярто нагадав, що добре памʼятає уроки 1956 року, і що його родина теж відчувала на собі ті події", - сказав Прокопенко.
- Раніше Сійярто поскаржився на те, що на угорську владу навішують ярлик "друзів Путіна".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.07
- EUR Купівля 40.51Продаж 41.35
- Актуальне
- Важливе