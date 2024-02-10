"Носіть, щоб не забути, що таке російський терор": Сійярто у США подарували фрагмент знищеного під Києвом танка РФ

Це відбулося на зустрічі під час Європейської конференції у Гарвардському університеті (штат Массачусетс) за участі європейських дипломатів та посадовців, студентів і науковців зі США та Євросоюзу, повідомляє Укрінформ.

Вказано, що фрагмент знищеного танка угорському міністру подарував керівник американського фонду "Центр допомоги Україні у США" (HUCUS) Олексій Прокопенко.

"Це зроблено в Росії, а спалено й перероблено в Україні. Носіть це як брелок з ключами від свого дому, щоб не забути, що таке російський терор. Будь ласка, пам’ятайте уроки історії й те, що несли радянські танки на вулицях Будапешта 1956 року", - сказав волонтер.

Прокопенко зазначив, що Сійярто відредагував на сувенір "стримано" і "дипломатично". Про це він сказав у коментарі Європейській правді.

"Міністр підкреслював, що його країна прагне миру в Україні, але я не чув від нього слова "перемога". Також, Сійярто нагадав, що добре памʼятає уроки 1956 року, і що його родина теж відчувала на собі ті події", - сказав Прокопенко.