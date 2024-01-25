Новий очільник ОБСЄ анонсував візит до Києва й пообіцяв розширити допомогу Україні
Міністр закордонних справ Мальти Ієн Борг здійснить свій перший візит на посаді чинного голови ОБСЄ до України наступного тижня
Про це він заявив у четвер у Відні під час офіційного представлення пріоритетів Мальтійського головування в ОБСЄ протягом 2024 року у четвер у Відні, пише Times of Malta.
"Наступного тижня я відвідаю Київ з метою демонстрації нашої непохитної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України", - сказав Борг.
Він висловив переконання, що ОБСЄ може відігравати дуже важливу роль у підтримці України. На цьому тлі новий чинний голова ОБСЄ висловив свою підтримку запущеній раніше країнами-учасницями ОБСЄ позабюджетній Програмі підтримки України.
Також чинний голова ОБСЄ наголосив на необхідності звільнення з полону трьох співробітників вже розпущеної Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яких утримує Росією.
"Наше головування не втомлюватиметься повторювати: ця війна має бути припинена", - підкреслив Борг.
Він запевнив, що незаконна агресивна війна РФ проти України буде в пріоритеті Мальтійського головування в ОБСЄ.
"Я та Мальтійське головування продовжуватимемо вимагати повного та безумовного виведення Росією військ з усієї міжнародно визнаної території України", - наголосив Борг.
Також чинний голова ОБСЄ засудив російські атаки на українські міста, що відбулися у минулі тижні.
Окрім цього Мальта виступила за розширення допомоги Україні, попри заперечення Росії.
Росія після збройного вторгнення в Україну в 2022 році намагалася заблокувати продовження проєктів ОБСЄ в Україні, але інші члени організації, зокрема Німеччина, подбали про те, щоб ОБСЄ могла й надалі працювати в Україні без обмежень. Серед іншого ОБСЄ допомагає Україні у розмінуванні місцевості, боротьбі з торгівлею людьми та зміцненні органів юстиції.
- 2 грудня для головування в ОБСЄ в Європі у 2024 році рішенням країн-учасниць організації було обрано Мальту. Вибори проходили на тлі блокування роботи ОБСЄ з боку Росії, яка виступала проти головування Естонії.
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