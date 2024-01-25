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Новий очільник ОБСЄ анонсував візит до Києва й пообіцяв розширити допомогу Україні

25 січня, 2024 четвер
22:50
Війна з Росією Міністр закордонних справ Мальти та новий голова ОБСЄ Єн Борг

Міністр закордонних справ Мальти Ієн Борг здійснить свій перший візит на посаді чинного голови ОБСЄ до України наступного тижня

Про це він заявив у четвер у Відні під час офіційного представлення пріоритетів Мальтійського головування в ОБСЄ протягом 2024 року у четвер у Відні, пише Times of Malta.

"Наступного тижня я відвідаю Київ з метою демонстрації нашої непохитної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України", - сказав Борг.

Він висловив переконання, що ОБСЄ може відігравати дуже важливу роль у підтримці України. На цьому тлі новий чинний голова ОБСЄ висловив свою підтримку запущеній раніше країнами-учасницями ОБСЄ позабюджетній Програмі підтримки України.

Також чинний голова ОБСЄ наголосив на необхідності звільнення з полону трьох співробітників вже розпущеної Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яких утримує Росією.

"Наше головування не втомлюватиметься повторювати: ця війна має бути припинена", - підкреслив Борг.

Він запевнив, що незаконна агресивна війна РФ проти України буде в пріоритеті Мальтійського головування в ОБСЄ.

"Я та Мальтійське головування продовжуватимемо вимагати повного та безумовного виведення Росією військ з усієї міжнародно визнаної території України", - наголосив Борг.

Також чинний голова ОБСЄ засудив російські атаки на українські міста, що відбулися у минулі тижні.

Окрім цього Мальта виступила за розширення допомоги Україні, попри заперечення Росії.

Росія після збройного вторгнення в Україну в 2022 році намагалася заблокувати продовження проєктів ОБСЄ в Україні, але інші члени організації, зокрема Німеччина, подбали про те, щоб ОБСЄ могла й надалі працювати в Україні без обмежень. Серед іншого ОБСЄ допомагає Україні у розмінуванні місцевості, боротьбі з торгівлею людьми та зміцненні органів юстиції.

  • 2 грудня для головування в ОБСЄ в Європі у 2024 році рішенням країн-учасниць організації було обрано Мальту. Вибори проходили на тлі блокування роботи ОБСЄ з боку Росії, яка виступала проти головування Естонії.

Теги:
ОБСЄ
допомога Україні
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