Новий очільник ОБСЄ анонсував візит до Києва й пообіцяв розширити допомогу Україні

Про це він заявив у четвер у Відні під час офіційного представлення пріоритетів Мальтійського головування в ОБСЄ протягом 2024 року у четвер у Відні, пише Times of Malta.

"Наступного тижня я відвідаю Київ з метою демонстрації нашої непохитної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України", - сказав Борг.

Він висловив переконання, що ОБСЄ може відігравати дуже важливу роль у підтримці України. На цьому тлі новий чинний голова ОБСЄ висловив свою підтримку запущеній раніше країнами-учасницями ОБСЄ позабюджетній Програмі підтримки України.

Також чинний голова ОБСЄ наголосив на необхідності звільнення з полону трьох співробітників вже розпущеної Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яких утримує Росією.

"Наше головування не втомлюватиметься повторювати: ця війна має бути припинена", - підкреслив Борг.

Він запевнив, що незаконна агресивна війна РФ проти України буде в пріоритеті Мальтійського головування в ОБСЄ.

"Я та Мальтійське головування продовжуватимемо вимагати повного та безумовного виведення Росією військ з усієї міжнародно визнаної території України", - наголосив Борг.

Також чинний голова ОБСЄ засудив російські атаки на українські міста, що відбулися у минулі тижні.

Окрім цього Мальта виступила за розширення допомоги Україні, попри заперечення Росії.

Росія після збройного вторгнення в Україну в 2022 році намагалася заблокувати продовження проєктів ОБСЄ в Україні, але інші члени організації, зокрема Німеччина, подбали про те, щоб ОБСЄ могла й надалі працювати в Україні без обмежень. Серед іншого ОБСЄ допомагає Україні у розмінуванні місцевості, боротьбі з торгівлею людьми та зміцненні органів юстиції.