"Окопні" РЕБ, авто- та спецтехніка: Міноборони допустило до використання у військах 60 зразків озброєння

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У лютому 2024 року Міноборони допустило до використання у військах близько 60 зразків озброєння та військової техніки українського та іноземного виробництва. Для порівняння, у лютому минулого року це було 33 одиниці.

Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк зокрема звернув увагу на те, що зростає не лише загальна кількість зразків озброєння та військової техніки допущених до експлуатації в ЗСУ, а також і кількість нових зразків зброї вітчизняної розробки та виробництва.

"Серед нових зразків ОВТ, кодифікованих та допущених до експлуатації упродовж лютого 2024 року, є декілька засобів РЕБ, зокрема, так звані "окопні" радіоелектронні засоби, які дозволять ефективно протидіяти ворожим FPV-дронам", - зазначають в Міноборони.

Допуск до експлуатації також отримали шість зразків автомобільної та спецтехніки, а також 120-мм міномет українського виробництва.

У переліку новинок для ЗСУ - технічні засоби розмінування, елементи динамічного захисту для бронетехніки та боєприпаси для БПЛА.

Примітка: Кодифікація, тобто допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO, дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету у виробників для підрозділів Сил оборони України.