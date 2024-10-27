Окупанти атакували FPV-дронами Куцурубську громаду на Миколаївщині: загинув цивільний, знищено авто поліцейських

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки загинув 43-річний місцевий мешканець, який їхав на мопеді.

Фото: Національна поліція України

Згодом ворог здійснив повторний удар FPV-дронами по службовому автомобілю поліцейських, які прибули на місце події аби задокументувати наслідки попередньої атаки.

Фото: Національна поліція України

"Внаслідок влучань сталась пожежа, яка повністю знищила авто. Поліцейські не постраждали", - йдеться у повідомленні.