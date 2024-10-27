Окупанти атакували FPV-дронами Куцурубську громаду на Миколаївщині: загинув цивільний, знищено авто поліцейських
Вдень 27 жовтня російські окупанти атакували FPV-дронами Куцурубську громаду на Миколаївщині, внаслідок чого загинув цивільний чоловік. Також знищено автомобіль правоохоронців
Про це повідомляє Національна поліція України.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки загинув 43-річний місцевий мешканець, який їхав на мопеді.
Фото: Національна поліція України
Згодом ворог здійснив повторний удар FPV-дронами по службовому автомобілю поліцейських, які прибули на місце події аби задокументувати наслідки попередньої атаки.
Фото: Національна поліція України
"Внаслідок влучань сталась пожежа, яка повністю знищила авто. Поліцейські не постраждали", - йдеться у повідомленні.
- Ввечері понеділка, 14 жовтня, російська армія запустила по території України ударні БПЛА типу Shahed. Вночі 15 жовтня у Миколаєві внаслідок атаки загинула жінка, 23 людини поранені.
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