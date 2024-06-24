Окупанти цілий день тероризували Нікопольщину: серед поранених – літні люди
Російські окупанти за день здійснили близько двох десятків атак на Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали чотири людини
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Окупанти знову тероризують мирних жителів Нікопольщини. Сьогодні через ворожі обстріли постраждали четверо людей. Жінка 72 років на амбулаторному лікуванні та чоловік 62 років госпіталізований у стані середньої тяжкості, ще одна жінка 68 років лікуватиметься вдома. Стосовно четвертої постраждалої зʼясовуємо дані", - написав він.
За його даними, по району за день було здійснено близько двох десятків атак. Били по Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській, Марганецькій і Покровській громадах області.
Унаслідок атак окупантів пошкоджено агрофірму, інфраструктурний обʼєкт, 4 багатоповерхівки, стільки ж приватних осель і господарських споруд, авто, лінії електропередачі та газогони.
В інших громадах області день минув спокійно.
Своєю чергою очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що окупанти атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією.
- 8 червня російська окупаційна армія завдала подвійного удару по Покровській громаді Нікопольського району. Унаслідок цього постраждав рятувальник, 22 червня він помер у лікарні.
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