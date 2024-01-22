Окупанти вивезли 17 дітей з інвалідністю з Донеччини на "реабілітацію" до РФ, - Лубінець
Уповноважена президента Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова вчергове сприяла вивезенню українських дітей з тимчасово окупованої Донеччини на "реабілітацію" до РФ
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Зазначається, що цього разу 17 дітей із захворюваннями нервової системи та опорно-рухового апарату літаком російського міністерства оборони відправили до підмосковного реабілітаційного центру "Огоньок".
Лубінець заявив, що загалом упродовж 2023 року, за даними РФ, таким чином вдалося "оздоровити й реабілітувати" 150 українських дітей, які наразі проживають на ТОТ Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, які у РФ називають "новими регіонами Росії".
"Практика вивезення дітей України є не жестом доброї волі з метою допомогти, а стратегічно важливою програмою держави-агресора - коли під приводом надання медичної допомоги відбувається примусова паспортизація росіянами громадян України. Адже обов’язковою умовою для лікування є наявність російського паспорта, який за наказом Путіна оформлюється за спрощеною процедурою. Таким чином під примусом відбувається нав’язування російського громадянства, що суперечить нормам міжнародного права", - наголосив український омбудсман.
- Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової за депортацію українських дітей.
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