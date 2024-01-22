Окупанти вивезли 17 дітей з інвалідністю з Донеччини на "реабілітацію" до РФ, - Лубінець

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.



Зазначається, що цього разу 17 дітей із захворюваннями нервової системи та опорно-рухового апарату літаком російського міністерства оборони відправили до підмосковного реабілітаційного центру "Огоньок".



Лубінець заявив, що загалом упродовж 2023 року, за даними РФ, таким чином вдалося "оздоровити й реабілітувати" 150 українських дітей, які наразі проживають на ТОТ Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, які у РФ називають "новими регіонами Росії".



"Практика вивезення дітей України є не жестом доброї волі з метою допомогти, а стратегічно важливою програмою держави-агресора - коли під приводом надання медичної допомоги відбувається примусова паспортизація росіянами громадян України. Адже обов’язковою умовою для лікування є наявність російського паспорта, який за наказом Путіна оформлюється за спрощеною процедурою. Таким чином під примусом відбувається нав’язування російського громадянства, що суперечить нормам міжнародного права", - наголосив український омбудсман.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової за депортацію українських дітей.