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Окупанти зранку обстріляли авто й мікроавтобус на Миколаївщині: двоє людей постраждали

Світлана Кравченко
15 вересня, 2024 неділя
11:15
Війна з Росією Миколаївська область

Зранку неділі, 15 вересня, російські окупанти завдали ударів по Миколаївській області, унаслідок чого поранень зазнали двоє цивільних

Зміст

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Зранку росіяни з використанням FPV-дронів обстріляли легковий автомобіль та мікроавтобус в Куцурубській громаді", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через атаку поранення зазнали двоє людей.

62-річному чоловікові допомогу надали на місці, від госпіталізації він відмовився. Ще одного пораненого, 58-річного чоловіка, госпіталізували у стані середньої важкості.

  • Цього ж ранку російська армія вдарила безпілотником по Дніпровському району Херсона, внаслідок чого поранення дістали щонайменше двоє людей.
Теги:
російська армія
Миколаївщина
безпілотник
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