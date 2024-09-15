Окупанти зранку обстріляли авто й мікроавтобус на Миколаївщині: двоє людей постраждали

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Зранку росіяни з використанням FPV-дронів обстріляли легковий автомобіль та мікроавтобус в Куцурубській громаді", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через атаку поранення зазнали двоє людей.

62-річному чоловікові допомогу надали на місці, від госпіталізації він відмовився. Ще одного пораненого, 58-річного чоловіка, госпіталізували у стані середньої важкості.