Окупанти зранку обстріляли авто й мікроавтобус на Миколаївщині: двоє людей постраждали
Зранку неділі, 15 вересня, російські окупанти завдали ударів по Миколаївській області, унаслідок чого поранень зазнали двоє цивільних
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Зранку росіяни з використанням FPV-дронів обстріляли легковий автомобіль та мікроавтобус в Куцурубській громаді", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через атаку поранення зазнали двоє людей.
62-річному чоловікові допомогу надали на місці, від госпіталізації він відмовився. Ще одного пораненого, 58-річного чоловіка, госпіталізували у стані середньої важкості.
- Цього ж ранку російська армія вдарила безпілотником по Дніпровському району Херсона, внаслідок чого поранення дістали щонайменше двоє людей.
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