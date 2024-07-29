"Оленівка — місце воєнного злочину Росії": в Музеї війни відбувся захід до роковин теракту

Про це з місця події повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Під час заходу присутні вшанували памʼять убитих українських військовополонених, а також звернулися до міжнародних організацій із закликом до встановлення справедливості в покаранні винних. Також міжнародну спільноту закликали сприяти визволенню поранених військовополонених - захисників Азовсталі, які перебували в Оленівці.

Захід відбувся за участі представників МКІП, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Офісу генпрокурора, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Офісу Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні, визволених полонених, військовослужбовців, рідних і близьких українських військовополонених.

Офіцер "Азову" запитав представника МКЧХ про те, чому не обмінюють азовців.

"Ми не змогли зареєструвати всіх людей, а в той момент, коли ми реєстрували людей, у нас не було можливості, багато часу роз'яснити, хто ми такі, для чого ви заповнюєте ці картки. Тому деякі люди відмовлялися заповнювати картки. Але я хочу вас запевнити, що після виходу (українських захисників з Азовсталі, - ред.) ми тісно працювали з органами влади й тут, і в Росії. І для багатьох людей ми все-таки підтвердження надалі отримали", – відповів він.

Фото: Катерина Галко

Про теракт в Оленівці

Збройні сили РФ у ніч на 29 липня 2022 року здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися українські полонені.

Тоді від вибуху зруйнувало приміщення, в якому перебували полонені українці: 53 людини загинули та понад 130 зазнали поранення.

У здійсненні теракту Росія звинуватила Україну: нібито удар здійснили реактивною системою залпового вогню Himars, яку Київ отримав від США. Загарбники навіть продемонстрували уламки, за їхніми словами, боєприпасу, нібито знайдені на місці події. Міноборони РФ запросило експертів, фахівців з ООН і Червоного Хреста в колонію в Оленівці. Однак доступ представникам міжнародних організацій до місця трагедії не надали.

11 жовтня 2022 року Україна змогла повернути тіла 62 військових, серед них – загиблі під час масової страти в Оленівці. Однак точну кількість жертв цього злочину та список загиблих можна буде визначити лише після ідентифікації.

25 липня Верховний комісар ООН із прав людини Волкер Тюрк спростував твердження Росії про те, що Оленівську в’язницю нібито обстріляли з ракетних систем HIMARS, та засудив відсутність відповідальності за вбивства українських військовополонених.

29 липня Служба безпеки України повідомила про підозру причетним до масового вбивства українських полонених в Оленівці Донецької області в липні 2022 року - ексочільнику Волноваської колонії "ДНР" Сергію Євсюкову та його колишньому першому заступнику Дмитру Нейолову.