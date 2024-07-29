Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Оленівка — місце воєнного злочину Росії": в Музеї війни відбувся захід до роковин теракту

"Оленівка — місце воєнного злочину Росії": в Музеї війни відбувся захід до роковин теракту

Юлія Юліна
29 липня, 2024 понедiлок
16:27
Війна з Росією Азов

29 липня у Музеї війни відбувся захід, присвячений роковинам трагічних подій в Оленівці, внаслідок яких загинули 53 військовополонені бійці "Азову"

Зміст

Про це з місця події повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Під час заходу присутні вшанували памʼять убитих українських військовополонених, а також звернулися до міжнародних організацій із закликом до встановлення справедливості в покаранні винних. Також міжнародну спільноту закликали сприяти визволенню поранених військовополонених - захисників Азовсталі, які перебували в Оленівці.

Захід відбувся за участі представників МКІП, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Офісу генпрокурора, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Офісу Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні, визволених полонених, військовослужбовців, рідних і близьких українських військовополонених.

Офіцер "Азову" запитав представника МКЧХ про те, чому не обмінюють азовців.

"Ми не змогли зареєструвати всіх людей, а в той момент, коли ми реєстрували людей, у нас не було можливості, багато часу роз'яснити, хто ми такі, для чого ви заповнюєте ці картки. Тому деякі люди відмовлялися заповнювати картки. Але я хочу вас запевнити, що після виходу (українських захисників з Азовсталі, - ред.) ми тісно працювали з органами влади й тут, і в Росії. І для багатьох людей ми все-таки підтвердження надалі отримали", – відповів він.

Азов

Фото: Катерина Галко

 

Про теракт в Оленівці

Збройні сили РФ у ніч на 29 липня 2022 року здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися українські полонені.

Тоді від вибуху зруйнувало приміщення, в якому перебували полонені українці: 53 людини загинули та понад 130 зазнали поранення. 

У здійсненні теракту Росія звинуватила Україну: нібито удар здійснили реактивною системою залпового вогню Himars, яку Київ отримав від США. Загарбники навіть продемонстрували уламки, за їхніми словами, боєприпасу, нібито знайдені на місці події. Міноборони РФ запросило експертів, фахівців з ООН і Червоного Хреста в колонію в Оленівці. Однак доступ представникам міжнародних організацій до місця трагедії не надали

11 жовтня 2022 року Україна змогла повернути тіла 62 військових, серед них – загиблі під час масової страти в Оленівці. Однак точну кількість жертв цього злочину та список загиблих можна буде визначити лише після ідентифікації.

25 липня Верховний комісар ООН із прав людини Волкер Тюрк спростував твердження Росії про те, що Оленівську в’язницю нібито обстріляли з ракетних систем HIMARS, та засудив відсутність відповідальності за вбивства українських військовополонених.

29 липня Служба безпеки України повідомила про підозру причетним до масового вбивства українських полонених в Оленівці Донецької області в липні 2022 року - ексочільнику Волноваської колонії "ДНР" Сергію Євсюкову та його колишньому першому заступнику Дмитру Нейолову.

Теги:
Новини
Україна
полонені
окупанти
Оленівка
Читайте також:
Олександр Сирський (ліворуч)
Автор Антін Борковський
28 липня, 2024 неділя
Сирський повинен змінити свої підходи до стратегії і тактики, інакше Україні не перемогти, - британський експерт Грант
Ігор Гулик
Автор Ігор Гулик
28 липня, 2024 неділя
Орбан хоче в Тамбов…
Акція Free Azov на Майдані Незалежності (28 липня 2024 року)
Автор
28 липня, 2024 неділя
Інакше не очікуйте на подвиг наших воїнів: на Майдані Незалежності Калина з полку "Азов" озвучив вимоги до влади щодо військовополонених
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.94
    Купівля 40.94
    Продаж 41.43
  • EUR
    Купівля 44.39
    Продаж 45.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
29 липня
16:47
на фото: ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 99 бойових зіткнень. Ворог найбільше тисне на Покровському на Курахівському напрямках
16:47
електроенергія, графіки відключень
Філатов про прийдешню зиму в Дніпрі: "Треба готуватися не до графіків відключень світла, а до графіків включень"
16:38
Школа
Уряд планує повернути 300 тис. школярів до навчання офлайн до кінця року
16:30
Шинейд O’Коннор
Стала відома причина смерті ірландської співачки Шинейд О'Коннор
16:26
На фото людина, що працює за комп'ютером
Хакери ГУР атакували російський Центробанк, - джерела
16:21
насилля
У мережі поширили відео з росіянкою в Сургуті, яка "вдочерила" дитину з Маріуполя та знущається з неї, - Андрющенко
16:20
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:15
На честь чотирьох загиблих бойових льотчиків - Героїв України назвали вулиці в Миколаєві
16:07
Картина Рембрандта "Нічна варта"
Науковці зʼясували, як Рембрандт домігся блиску картини "Нічна варта"
16:06
вирубка лісу
Росіяни масово вирубують ліси на ТОТ Донеччини для продажу деревини за кордон, - Спротив
16:02
OPINION
Святослав Павлюк
Проблеми з енергетикою: прислухаймося до німців
15:49
Руслан Стефанчук
"Нормальна практика": Стефанчук заявив про необхідність впровадження інституту відкликання нардепа
15:47
Ексклюзив
Гуляйполе
Сили оборони менше ніж за дві доби уразили три російські танки на Гуляйпільському напрямку, - речник ОУВ "Таврія" Лиховій
15:42
Партнерський матеріал
на фото Дмитро Дубровський
"Вкладаємося в ті технології, які наближають перемогу України", – засновник фонду "Незламні" Дмитро Дубровський
15:39
ЄС готує двоетапну торговельну стратегію на випадок перемоги Трампа, - FT
15:34
Оновлено
фехтувальниця Ольга Харлан
Українська шаблістка Харлан пройшла у чвертьфінал Олімпіади-2024
15:27
Ексклюзив
вбивство Фаріон, суд
Без знаряддя злочину судовий процес може розвалитися, - експерт Ступак про справу вбивства Фаріон
15:04
Ракетний удар по Покровську
Із Покровська щомісяця евакуюють понад 500 людей, дітей вивезли вже 4 тис., - МВА
14:50
Українські веслувальники Станіслав Ковальов та Ігор Хмара
Українські веслувальники Ковальов і Хмара вийшли у півфінал Олімпіади
14:49
Олег Фіалко
У 78-річному віці помер український кінорежисер Олег Фіалко
14:40
ЗСУ
В тому числі жінки: нардепка Шуляк розповіла, скільки засуджених українців вирішили піти на війну
14:36
Викрали, забрали біткоїни та задушили: чотирьох киян підозрюють у вбивстві іноземця
14:18
Наталка Діденко
Штормовий вітер, подекуди дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко на 30 липня
14:14
Радослав Сікорський
Сікорський про візити Орбана до Путіна та Сі: позиція Угорщини дратує решту членів ЄС
14:11
Оновлено
міністр освіти, культури, спорту та науки Японії Масахіто Моріяма
До Києва прибув міністр освіти та науки Японії Масахіто Моріяма
14:06
Пенні Пріцкер
До Києва прибула спецпредставниця США з питань відбудови України Пенні Пріцкер
14:03
OPINION
Костянтин Корсун
Системна брехня чиновників перетворюється на питання виживання нації
13:52
Андрій Юсов
"Олімпійські досягнення": у ГУР підтвердили ураження російського бомбардувальника на заполярній базі "Оленья"
13:12
Новини компаній
Львівський Охматдит - лікарка і дитина
Forum Lviv  підтримав лікарні Охматдит у Києві та Львові
13:09
Російські військові
Росіяни на Харківщині зосередили найбільші зусилля біля пʼятьох населених пунктів, - ОТУ "Харків"
12:59
Оновлено
Дар'я Білодід
Дзюдоїстка Дар'я Білодід вибула з Олімпіади, програвши в 1/8 фіналу
12:50
Христина Соловій
Соловій прокоментувала свою нецензурну лайку на сцені в Чорноморську щодо радянської назви міста
12:31
Оленівка
Убивство полонених українців у Оленівці: екскерівникам колонії оголосили підозри
12:22
австралійський павук
В Україні активізувалися отруйні павуки: чим загрожують їхні укуси
12:11
На фото: "Дедпул і Росомаха"
"Дедпул і Росомаха" встановив рекорд касових зборів у перший вікенд прокату
12:08
OPINION
Юрій Богданов
Про сварки довкола відкриття Олімпіади
12:02
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 29 липня: скільки коштують долар і євро
12:01
підводний човен рф
Росія вперше вивела в море одразу три підводних човни з крилатими ракетами, - Плетенчук
11:20
Ексклюзив
Карта бойових дій 24 липня
"Ворог шукає, де зручно здійснити наступ": ветеран війни Гетьман назвав мету РФ у Костянтинівці
11:18
Огляд
світ, міжнародний огляд
РФ шукає й пробиває ослаблені лінії на сході України, а F-16 не дадуть переваги на лінії фронту. Акценти світових ЗМІ 29 липня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV