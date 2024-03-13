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Операція "Перун" триває: пропагандисти РФ поширюють фейки для дестабілізації ситуації в Україні й на Заході, - ГУР

13 березня, 2024 середа
10:23
Війна з Росією фейк

Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що російські пропагандисти продовжують активну фазу інформаційної операції "Перун", спрямованої на дестабілізацію політичної ситуації в Україні та країнах Заходу

Про це інформує пресцентр ГУР.

Зазначається, що інформаційна операція росіян також спрямована на те, аби створити умови для "вирішення завдань" так званої СВО.

Проведення операції "Перун" також відбувається на тимчасово окупованих територіях України та в більшості регіонів РФ.

За даними української розвідки, до участі в цій операції залучаються підрозділи федеральної служби військ нацгвардії РФ та шпигуни російської розвідки. 

Пропагандисти Кремля дають вказівки шпигунам росгвардії здійснювати заходи, зокрема:

  • з дискредитації українських та західних проукраїнських політиків, звинувативши їх у корупції та зраді інтересів України;
  • виправдовування агресії РФ проти України та висвітлення ситуації довкола України з вигідних для Кремля позицій;
  • поширення у медіапросторі дезінформації про начебто "нормалізацію життя" на окупованих Росією українських територіях за безпосередньої участі у цьому керівництва РФ;
  • формування в російському та європейському медіапросторі образу "українських нацистів".

У ГУР наголошують, що за російською методичною спецслужби Кремля мають розповідати про події в Україні у першій половині 2024 року, використовуючи при цьому фейкові наративи про начебто планування державного перевороту в Києві, звинувачення України у початку бойових дій на Донбасі, масовому вбивстві проросійських активістів у Одесі тощо.

Головне управління розвідки МОУ додає, що піком активізації пропагандистських заходів визначено день так званих виборів президента РФ - 17 березня, а завершення операції "Перун" окупанти планують до 30 червня 2024 року.

  • Ще 15 лютого українська розвідка повідомила про початок активної фази інформаційної операції Росії "Перун", яка налаштована на виправдання агресії проти України.
Теги:
Україна
Росія
фейк
ГУР
пропаганда
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