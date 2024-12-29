Партизани розвідали судноремонтний завод Чорноморського флоту в Севастополі

Про це йдеться в телеграм-каналі "Атеш".

91-й судноремонтний завод Чорноморського флоту займається відновленням технічної готовності кораблів та суден.

Оскільки нових одиниць не виробляють, судноремонт є важливою частиною боєздатності флоту РФ у сучасній обстановці, підкреслили партизани.

Поруч у Стрілецькій бухті базується 68-ма окрема бригада кораблів охорони водного району (в/ч 26977). Агенти зібрали дані про режим роботи, транспорт, техніку та співробітників.

У підпіллі нагадали, що наприкінці листопада у Стрілецькій бухті вже бачили "дим після вибухів" - внаслідок атаки дронів ЗСУ.

"У майбутньому подібні події точно повторюватимуться", - зауважили в "Атеш".