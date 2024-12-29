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Партизани розвідали судноремонтний завод Чорноморського флоту в Севастополі

Ксенія Золотова
29 грудня, 2024 неділя
10:29
Війна з Росією

Агенти партизанського руху "Атеш" провели розвідку 91-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту в Севастополі

Зміст

Про це йдеться в телеграм-каналі "Атеш".

91-й судноремонтний завод Чорноморського флоту займається відновленням технічної готовності кораблів та суден. 

Оскільки нових одиниць не виробляють, судноремонт є важливою частиною боєздатності флоту РФ у сучасній обстановці, підкреслили партизани.

Поруч у Стрілецькій бухті базується 68-ма окрема бригада кораблів охорони водного району (в/ч 26977). Агенти зібрали дані про режим роботи, транспорт, техніку та співробітників.

У підпіллі нагадали, що наприкінці листопада у Стрілецькій бухті вже бачили "дим після вибухів" - внаслідок атаки дронів ЗСУ. 

"У майбутньому подібні події точно повторюватимуться", - зауважили в "Атеш".

  • Росіяни намагаються побудувати захисні споруди для своїх військових літаків на окупованому аеродромі біля Сак у Криму.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
Чорноморський флот Росії
Чорне море
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