Партизани розвідали судноремонтний завод Чорноморського флоту в Севастополі
Агенти партизанського руху "Атеш" провели розвідку 91-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту в Севастополі
Про це йдеться в телеграм-каналі "Атеш".
91-й судноремонтний завод Чорноморського флоту займається відновленням технічної готовності кораблів та суден.
Оскільки нових одиниць не виробляють, судноремонт є важливою частиною боєздатності флоту РФ у сучасній обстановці, підкреслили партизани.
Поруч у Стрілецькій бухті базується 68-ма окрема бригада кораблів охорони водного району (в/ч 26977). Агенти зібрали дані про режим роботи, транспорт, техніку та співробітників.
У підпіллі нагадали, що наприкінці листопада у Стрілецькій бухті вже бачили "дим після вибухів" - внаслідок атаки дронів ЗСУ.
"У майбутньому подібні події точно повторюватимуться", - зауважили в "Атеш".
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