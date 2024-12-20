Партизани виявили склад з пальним і військовою технікою окупантів у Криму
У Сакському районі тимчасово окупованого Криму учасники партизанського руху "Атеш" виявили склад пального окупантів. Також там є військова техніка росіян
Про йдеться у повідомленні партизанського руху "Атеш" в Telegram.
"Агенти "Атеш", серед яких є російські військовослужбовці та місцеві жителі півострова, провели розвідку в районі Кам'яноломні, Сакського району, і виявили склад пального, що використовується окупантами для постачання своєї військової техніки в Криму", - розповіли в русі.
Повідомляється, що на складі є не тільки цистерни з паливом, а й військова техніка.
"Окупанти вживають заходів для мінімізації наслідків у разі атаки: вони натягують сітки і кладуть ящики з піском над цистернами, намагаючись запобігти більш масштабній пожежі, якщо склад зазнає удару. Подібну тактику рашисти застосовують на багатьох військових об'єктах на півострові", - додали партизани.
Повідомляється, що інформацію про місцезнаходження цього об'єкта та його координати партизани передали у відповідні українські структури.
- Нещодавно партизанський рух "Атеш" зафіксував, як російська окупаційна армія перекидає військову техніку з тимчасово захопленого Криму до Запорізької області.
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