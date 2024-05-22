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Війна з Росією: хроніка
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Партизани зафіксували прибуття в Джанкой окупантів з Ленінградського військового округу

22 травня, 2024 середа
12:33
Війна з Росією Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році

Партизанський рух "Атеш" зафіксував у тимчасово окупованому Джанкої прибуття російських загарбників з Ленінградського військового округу

Зміст

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що РФ перекинула військові підрозділи із Ленінградського військового округу.

"Ймовірно, через великі втрати в районі українського плацдарму в Кринках РФ змушена задіяти всі можливі ресурси для компенсації втрат у живій силі та техніці", - йдеться у повідомленні.

  • Партизанський рух "Атеш" фіксує зміцнення Росією військово-морської бази Чорноморського флоту в Новоросійську.
Теги:
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
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