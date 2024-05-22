Партизани зафіксували прибуття в Джанкой окупантів з Ленінградського військового округу
Партизанський рух "Атеш" зафіксував у тимчасово окупованому Джанкої прибуття російських загарбників з Ленінградського військового округу
Про це повідомляє "Атеш".
Зазначається, що РФ перекинула військові підрозділи із Ленінградського військового округу.
"Ймовірно, через великі втрати в районі українського плацдарму в Кринках РФ змушена задіяти всі можливі ресурси для компенсації втрат у живій силі та техніці", - йдеться у повідомленні.
- Партизанський рух "Атеш" фіксує зміцнення Росією військово-морської бази Чорноморського флоту в Новоросійську.
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