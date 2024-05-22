Партизани зафіксували прибуття в Джанкой окупантів з Ленінградського військового округу

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що РФ перекинула військові підрозділи із Ленінградського військового округу.

"Ймовірно, через великі втрати в районі українського плацдарму в Кринках РФ змушена задіяти всі можливі ресурси для компенсації втрат у живій силі та техніці", - йдеться у повідомленні.