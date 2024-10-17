Перейшов на бік Росії: правоохоронця з Маріуполя засудили до 14 років ув'язнення за колабораціонізм

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури 61-річного мешканця міста Маріуполь визнано винним у колабораційній діяльності шляхом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обвинувачений до 2022 року обіймав посаду охоронця роти охорони об’єктів та публічної безпеки Маріупольського МВ УПО в Донецькій області НП України.

Після повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України та окупації Маріуполя він залишився на тимчасово окупованій території та добровільно погодився на пропозицію окупантів працювати у незаконному правоохоронному органі росіян.

Обвинувачений зайняв посаду охоронця в "управлінні державної служби охорони МВС ДНР".

"Працюючи у незаконно створеному правоохоронному органі, чоловік активно підтримував збройну агресію РФ проти України", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що чоловіка засудили до 14 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Також його позбавили права упродовж 14 років обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах України.

Слухання справи у суді відбувалось у порядку спеціального судового провадження.