Перейшов на бік Росії: правоохоронця з Маріуполя засудили до 14 років ув'язнення за колабораціонізм
До 14 років позбавлення волі за колабораціонізм засуджено "правоохоронця" так званого "управління державної служби охорони МВС ДНР" в тимчасово окупованому Маріуполі
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури 61-річного мешканця міста Маріуполь визнано винним у колабораційній діяльності шляхом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обвинувачений до 2022 року обіймав посаду охоронця роти охорони об’єктів та публічної безпеки Маріупольського МВ УПО в Донецькій області НП України.
Після повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України та окупації Маріуполя він залишився на тимчасово окупованій території та добровільно погодився на пропозицію окупантів працювати у незаконному правоохоронному органі росіян.
Обвинувачений зайняв посаду охоронця в "управлінні державної служби охорони МВС ДНР".
"Працюючи у незаконно створеному правоохоронному органі, чоловік активно підтримував збройну агресію РФ проти України", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що чоловіка засудили до 14 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Також його позбавили права упродовж 14 років обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах України.
Слухання справи у суді відбувалось у порядку спеціального судового провадження.
На Прикарпатті до 15 років засудили "правоохоронця", який проводив фільтрацію населення на окупованих територіях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.5
- EUR Купівля 44.76Продаж 45.45
- Актуальне
- Важливе