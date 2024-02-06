Після атаки дронів у чотирьох портах Ленінградській області РФ ввели надзвичайний режим

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство РІА "Новости".

Морські порти в Ленінградській області – Виборг, Висоцьк, Приморськ і Усть-Луга – ввели на своїх територіях режим підвищеної готовності.

Як йдеться у повідомленні, режим надзвичайної ситуації введено "через ймовірність НС техногенного характеру від атак безпілотних літальних апаратів".