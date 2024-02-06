Після атаки дронів у чотирьох портах Ленінградській області РФ ввели надзвичайний режим
У чотирьох портах Росії у Ленінградській області ввели режим підвищеної готовності через імовірність повітряної атаки та техногенних аварій
Про це повідомляє російське пропагандистське агентство РІА "Новости".
Морські порти в Ленінградській області – Виборг, Висоцьк, Приморськ і Усть-Луга – ввели на своїх територіях режим підвищеної готовності.
Як йдеться у повідомленні, режим надзвичайної ситуації введено "через ймовірність НС техногенного характеру від атак безпілотних літальних апаратів".
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