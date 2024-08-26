"По суті, затримали начальника зв'язку збройних сил РФ": що кажуть російські військові пропагандисти про арешт Дурова

Реакцію російських військових пропагандистів на останні події з Дуровим зібрав московський телеканал RTVi.

Андрій Медведєв (Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія)

"Фактично, це головний месенджер війни. Це альтернатива закритому військовому зв'язку. Ймовірно, з сьогоднішнього дня питання створення військового месенджера для нашої армії стає життєво важливим.

Що стосується альтернативи ТГ, який зараз використовується військовими як захищений фронтовий месенджер. Альтернатива є. І не одна. (...) Але все традиційно (як із дронами, наприклад) упирається в позицію різних відомств. "У нас все є, нам не треба, встаньте в чергу та зачекайте. Ви взагалі хто такі, ви військових академій не закінчували". Тому поки що "Телеграм".

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Олександр Сладков

"Павла Дурова заарештували. Очікуваною була ця атака на господаря месенджера, на якому тримається половина зв'язку на війні. Тепер слід терміново створювати російський військовий месенджер. Ну, а раніше подумати про це не можна було?!"

Роман Альохін

"Щойно Дуров віддасть ключі від Telegram, а це питання часу, за відсутності нормального свого зв'язку наша армія стане ще більш вразливою".

Телеграм-канал "Повернені на Z війні"

"По суті, затримали начальника зв'язку ЗС РФ".

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Керівник "Центру розвитку транспортних технологій" (РФ) Олексій Рогозін, син Дмитра Рогозіна

"Альтернативи для Telegram як захищеного месенджера особливо немає. Традиційно називають WhatsApp і Signal, але обидва менш зручні, офіційно заблоковані в Росії (Signal - буквально два тижні тому), і штабквартири оюидвох перебувають у США.

Багато жартують, що арешт Павла Дурова рівнозначний арешту начальнику зв'язку Збройних Сил РФ - настільки сильне управління військами сьогодні зав'язане на Telegram. Як би дико це не звучало, але передача розвідданих, коригування артилерії, трансляція відеопотоку з коптерів та багато іншого сьогодні справді здійснюється дуже часто засобами Telegram".

Олександр Коц ("Комсомольська правда")

"Не думаю, що у Telegram найближчим часом щось зміниться для звичайних користувачів. Але як основний інструмент для обміну інформацією серед військових у зоні "СВО" його безпечним тепер вважати навряд чи можна".

Телеграм-канал "Білоруський силовик"

"Начальник спецзв'язку ЗС РФ. Начебто і жарт, але чомусь дуже сумний".

Законопроєкт Княжицького про Telegram в Україні: не забороняти, а врегулювати

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький 25 березня 2024 року зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про врегулювання дільності месенджера Telegram.

"Ми не пропонуємо заблокувати Telegram. Якщо влада захоче, вона може спробувати це зробити аналогічним чином, як було зроблено з іншими російськими мережами типу Яндекса з Однокласниками. По суті, йдеться про те, щоб запровадити для сервісів, через які поширюється масова інформація (Telegram лише один із них), приблизно таке саме регулювання, яке встановлено законодавством для платформ типу YouTube", - пояснив Княжицький.

Він зазначив, що Telegram і подібні платформи повинні:

реагувати на поширення через них порнографії, виправдовування російської агресії та іншого контенту, який уже заборонено в інших мережах;

на запит Нацради з питань телерадіомовлення розкривати структуру власності, а також джерела фінансування - як зараз передбачено для інших медіа та сервісів.

При цьому, якщо структура власності або джерела фінансування платформи будуть визнані непрозорими, ця платформа не може використовуватись держорганами та фінансовими структурами, які обробляють персональні дані українців, переконаний Княжицький.

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"Такі платформи та пов’язані з ними сервіси не зможуть встановлюватись на будь-яких пристроях, які використовуються для службових цілей. Це відповідає практиці, яка вже зараз існує у Швейцарії та деяких країнах ЄС", - наголосив нардеп.

"Наприклад, у Норвегії службовцям заборонено використовувати Telegram на службових пристроях з березня 2023 року приблизно з тих самих причин", - додав він

При цьому обмеження та заборони щодо використання платформ із непрозорою власністю не мають застосовуватися до Сил безпеки й оборони через специфіку їхньої роботи.