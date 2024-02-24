Понад 2 млн виїхали, 528 загинули, 1230 поранено: Зеленська розповіла, як два роки війни вплинули на дітей в Україні

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська у Facebook.

"528 дітей загинули від російських рук, куль, ракет, дронів. Не можу не згадати втрати останніх двох тижнів: братиків Путятіних із Харкова – семирічного Олексія, чотирирічного Михайла, десятимісячного Павлика, які загинули зі своїми батьками від спричиненої російським обстрілом пожежі. Дев’ятирічного Ярослава Каменєва із Селидового. Він лежав із мамою в лікарні, коли в неї поцілила російська ракета", - написала Зеленська.



Вона додала, що за два роки великої війни ще щонайменше 1230 дітей зазнали поранень - у понад 330 випадках їм знадобилося протезування.



Крім того, понад 2 мільйони наших дітей виїхали за межі країни, щоб урятуватися. Більш як мільйон дітей в Україні навчаються повністю онлайн, тому що ворог атакує прифронтові регіони, а близько 2 тисяч шкіл досі не мають бомбосховищ.



До того ж понад 19 тисяч дітей викрала й вивезла до себе Росія з окупованих територій.



За словами Зеленської, в Україні народилося на третину менше малят - 187 тисяч у 2023 році проти 237 тисяч у 2021-му.



"Розв’язана Росією війна свідомо цілить у дітей. Але в них є ми – їхні дорослі. Ми боремося за них і не віддамо війні.

Щодня тисячі дорослих в Україні та світі лікують, визволяють із полону, приймають у сім’ї тих, хто втратив родину, будують укриття для шкіл... Ми не повернемо ці вкрадені два роки дитинства, але можемо зробити так, щоб у ньому 24 лютого 2022 року залишилося тільки епізодом. Драматичним, але лише фрагментом. Великого, щасливого, довгого життя", - підсумувала перша леді.

Вона опублікувала фото із тогорічного ТОП-100 журналу Time, на якому маленькі пацієнти Охматдиту в бомбосховищі лікарні перечікують чергову російську атаку.