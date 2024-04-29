"Працюємо з усіма стейкхолдерами": Шмигаль обговорив конфіскацію активів РФ із новим очільником уряду Ірландії

Про це Шмигаль написав у телеграм.

Урядовці обговорили ситуацію на полі бою та ракетні атаки, які завдає Росія проти цивільних та критичної інфраструктури. Прем'єр України наголосив, що ми потребуємо більше ППО, щоб захистити людей, та більше артилерії, щоб посилити наших військових.

Шмигаль подякував Ірландії за підтримку інтеграції України в НАТО і ЄС.

"Розраховуємо на солідарність Ірландії, аби розпочати процес перемовин про вступ до Євросоюзу до кінця червня", - додав очільник уряду України.

За його словами, посадовці окремо проговорили конфіскацію російських активів.

"Працюємо з усіма стейкхолдерами, щоб знайти ефективні правові механізми. Маємо спільну мету — змусити агресора заплатити", - зауважив Шмигаль.

Він також висловив подяку за допомогу Ірландії в допомозі у гуманітарному розмінуванні, запропонував розвивати спільне виробництво розмінувальної техніки. Від Гарріса прем'єр отримав запевнення, що Ірландія підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.