"Прилітає виключно по давній та облаштованій військовій інфраструктурі загарбників": Лисогор про обстріли Луганська

Про це він розповів у Telegram.

Лисогор зазначив, що місцеві спостерігачі поширюють інформацію про від 7 до 20 вибухів, "можливо це разом зі спробами перехоплення та влучань по місту".

Він розповів, що всі зняті відео обстрілів міста локалізовані у районі Гострої Могили - поблизу колишнього вищого військового училища штурманів, де, за словами Лисогора, обжились росіяни.

Там також розташовані летовище, авіаремонтний завод і проходить траса до кордону з РФ.

"По цій трасі днями й ночами російська армія перевозить вантажі, зброю та особовий склад, який дислокується у тих же ж казармах льотного училища. А також у районі колишнього обласного військкомату", - йдеться в повідомленні.

Також, учетверте за останні два місяці, інформується про удари по нафтобазі. Лисогор підкреслює, що влучання зафіксовані лише по давній та облаштованій військовій інфраструктурі окупанта.

"Зброя надана нам західними союзниками надзвичайно точна. На жаль, росіяни завжди прикриваються мирними мешканцями, і якби ППО не працювало над житловими кварталами, то повідомлень про постраждалих серед цивільних, а тим більш – серед дітей, не було б", - додає він.