"Прилітає виключно по давній та облаштованій військовій інфраструктурі загарбників": Лисогор про обстріли Луганська
Сьогодні, 7 червня, мешканці тимчасово окупованого Луганська повідомляють про обстріли. Очільник ОВА Артем Лисогор пояснив, що зараз у місті фіксуються удари лише по давній та облаштованій військовій інфраструктурі росіян
Про це він розповів у Telegram.
Лисогор зазначив, що місцеві спостерігачі поширюють інформацію про від 7 до 20 вибухів, "можливо це разом зі спробами перехоплення та влучань по місту".
Він розповів, що всі зняті відео обстрілів міста локалізовані у районі Гострої Могили - поблизу колишнього вищого військового училища штурманів, де, за словами Лисогора, обжились росіяни.
Там також розташовані летовище, авіаремонтний завод і проходить траса до кордону з РФ.
"По цій трасі днями й ночами російська армія перевозить вантажі, зброю та особовий склад, який дислокується у тих же ж казармах льотного училища. А також у районі колишнього обласного військкомату", - йдеться в повідомленні.
Також, учетверте за останні два місяці, інформується про удари по нафтобазі. Лисогор підкреслює, що влучання зафіксовані лише по давній та облаштованій військовій інфраструктурі окупанта.
"Зброя надана нам західними союзниками надзвичайно точна. На жаль, росіяни завжди прикриваються мирними мешканцями, і якби ППО не працювало над житловими кварталами, то повідомлень про постраждалих серед цивільних, а тим більш – серед дітей, не було б", - додає він.
- 7 травня, в окупованому Луганську прогриміли вибухи і спалахнула нафтобаза, а вночі 10 травня ще одна нафтобаза окупантів горіла на ТОТ Луганщини в Ровеньках.
- 20 травня в Луганську прогриміли вибухи, ймовірний ракетний удар по базі окупантів.
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