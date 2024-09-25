Ракетний удар по Кривому Розі 21 вересня: у лікарні помер поранений чоловік

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, у лікарні помер 50-річний чоловік, поранений під час ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг.

"Медики зробили все, що могли. Втім, на жаль, врятувати пацієнта не вдалося", - заявив очільник ОВА.