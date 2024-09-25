Ракетний удар по Кривому Розі 21 вересня: у лікарні помер поранений чоловік
У середу, 25 вересня, у Кривому Розі Дніпропетровської області до чотирьох збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по місту 21 вересня
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, у лікарні помер 50-річний чоловік, поранений під час ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг.
"Медики зробили все, що могли. Втім, на жаль, врятувати пацієнта не вдалося", - заявив очільник ОВА.
- Нагадаємо, уночі суботи, 21 вересня, російські окупанти здійснили атаку на місто Кривий Ріг. Унаслідок влучань загинули 3 людини - 12-річний хлопчик і дві жінки. Ще троє людей зазнали поранень. У місті 23 вересня оголосили день жалоби.
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