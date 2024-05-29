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Райффайзен банк відключає росіянам можливість вихідних платежів у доларах

29 травня, 2024 середа
16:45
Війна з Росією Райффайзен банк

Райффайзен банк попередив росіян про припинення послуги вихідних платежів у доларах США

Зміст

Про це йдеться на сайті російського філіалу фінустанови.

"З 10 червня 2024 року вихідні платежі в доларах США будуть недоступні у зв'язку з вимогами банків-кореспондентів, які здійснюють такі перекази. На жаль, ми не можемо на це вплинути", - йдеться у повідомленні.

Можливість вихідних платежів у доларах припинять для всіх клієнтів банку. Банк пообіцяв провести всі коректно оформлені платежі в доларах, надіслані до 16:00 п'ятниці, 7 червня.

"На вхідні платежі у доларах обмежень немає. Також обмеження не стосуються платежів в інших іноземних валютах", - зазначив банк.

Теги:
Новини
Економіка
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