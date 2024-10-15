РФ атакувала Костянтинівку: поранено людину, пошкоджено лінії електропередачі

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"Ворог продовжує безжально обстрілювати нашу громаду. Сьогодні, в період часу з 11:00 до 11:20, російський агресор здійснював обстріл Костянтинівки. Пошкоджено фасад приватного будинку, легковий автомобіль, лінії електромережі ДТЕК. Поранено одну цивільну особу", - написав він.

При цьому тип озброєння, яке застосував ворог, чиновник не уточнив.

Він закликав мешканців евакуюватися в більш безпечні регіони країни.

Нагадаємо, за даними Міненерго, станом на ранок 15 жовтня в Донецькій області внаслідок бойових дій без світла залишалися 123 населені пункти (80,9 тис. абонентів).