РФ атакувала Костянтинівку: поранено людину, пошкоджено лінії електропередачі
Російська окупаційна армія 15 жовтня обстріляла Костянтинівку Донецької області, внаслідок чого дістала поранення цивільна людина
Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
"Ворог продовжує безжально обстрілювати нашу громаду. Сьогодні, в період часу з 11:00 до 11:20, російський агресор здійснював обстріл Костянтинівки. Пошкоджено фасад приватного будинку, легковий автомобіль, лінії електромережі ДТЕК. Поранено одну цивільну особу", - написав він.
При цьому тип озброєння, яке застосував ворог, чиновник не уточнив.
Він закликав мешканців евакуюватися в більш безпечні регіони країни.
Нагадаємо, за даними Міненерго, станом на ранок 15 жовтня в Донецькій області внаслідок бойових дій без світла залишалися 123 населені пункти (80,9 тис. абонентів).
- Починаючи з 7 жовтня у Костянтинівці комендантська година триває 20 годин на добу. У громаді триває обов’язкова евакуація сімей із дітьми.
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