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РФ намагається захопити якомога більше українських територій до настання морозів, - естонська розвідка

Марія Науменко
8 листопада, 2024 п'ятниця
20:23
Війна з Росією Російські військові

За даними розвідки Естонії, збільшення інтенсивності наступу російської армії по всій лінії фронту зумовлення бажання влади РФ захопити якомога більше українських територій до настання морозів

Зміст

Про це інформує ERR.

Згідно зі зведенням Генерального штабу збройних сил Естонії, РФ продовжують наступати на всю лінію фронту, з частотою близько 176 атак на добу. Основні бойові дії зосереджені на вузькій ділянці на Курахівському та Покровському напрямках, де відбувається понад 60% усіх зіткнень.

Так, 6 листопада противник здійснив понад 90 атак, що вказує на високу інтенсивність бойових дій у цьому районі. Відповідно ЗСУ змушені поступово відступати. Однак попередньо підготовлені оборонні позиції в районі Курахівського водосховища їм вдається утримувати.

Натомість Росія посилила тиск з боку Вугледара на напрямок Константинополь - Андріївка. У найближчий місяць це може суттєво ускладнити оборонні дії ЗСУ на південних підступах до Курахового.

Попри високу наступальну активність, оборона ЗСУ залишається організованою і противник зазнає великих втрат. І якщо поточний темп бойових дій збережеться, втрати Росії в листопаді можуть бути зрівнятися з жовтневими. 

Естонська розвідка пов'язує активність РФ із бажанням захопити якомога більше територій до настання морозів.

Для підтримки наступу, Росія вдається до зниження вимог до мобілізації та збільшення грошових винагород. До армії приймаються навіть люди з гепатитом B та C, що фактично означає залучення до війни значної кількості наркозалежних.

  • 25 жовтня заступник начальника Центру оборонної розвідки Естонії Янек Кессельманн заявив, що за жовтень російська армія могла втратити в Україні близько 40 тис. солдатів пораненими та вбитими. 
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
російська армія
Військові новини
втрати окупантів
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