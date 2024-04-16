РФ не звільняє цивільних українців, бо вони можуть бути свідками злочинів в окупації, - Лубінець
Російські окупанти не звільняють незаконно затриманих цивільних українців, оскільки вони можуть бути свідками їхніх злочинів на ТОТ
Про це заявив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець на дискусії "Цивільні в незаконному утриманні Росією: спільні кроки влади та громадянського суспільства для їхнього звільнення", передає Укрінформ.
Він зазначив, що Офіс омбудсмена має підтверджену інформацію щодо дій росіян на тимчасово окупованих територіях: катування, сексуального й психологічного насильства, утримання людей в неналежних умовах та ненадання доступу до медичної допомоги.
"РФ, у тому числі, за нашими спостереженнями, не звільняє цивільних, бо автоматично вони можуть бути свідками про звірства РФ на ТОТ. Взагалі, на мій погляд, утримання і затримання цивільних - це нова система тиску на цивільне населення, яке залишається і проживає на ТОТ. Це така система пресингу в найгірших практиках 1937 року, за часів радянської влади", – заявив Лубінець.
Також уповноважений зауважив, що пришвидшення повернення цивільних у першу чергу залежить від української сторони.
"Ми розуміємо, що ми не можемо сподіватися, при всій повазі до наших міжнародних партнерів, що вони будуть драйверами у цьому процесі. Виключно Україна як держава зобов'язана робити все, щоб повернути наших цивільних", - сказав він.
На думку омбудсмена, міжнародні партнери мають допомагати Україні в поверненні її громадян, однак ініціювання нових процесів, обговорень та публічних і непублічних заходів - завдання української влади.
"До тих пір, поки РФ буде всіма своїми діями показувати, що вона порушує всі норми міжнародного гуманітарного права і за це немає жодної відповідальності, до тих пір ми не зможемо суттєво змінити ситуацію, у тому числі з цивільними заручниками", - акцентував Лубінець.
- 26 березня генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що на окупованих територіях і на території РФ росіяни утримують понад 10 тисяч мирних українців. У кримінальних провадженнях вже встановлено 5600 цивільних, які постраждали від тортур окупантів.
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