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Війна з Росією: хроніка
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РФ обстріляла Куп'янський район Харківщини: є загиблий і поранені

12 квітня, 2024 п'ятниця
15:11
Війна з Росією

Удень 12 квітня російська окупаційна армія атакувала Куп'янський район Харківської області, внаслідок чого загинула цивільна людина, ще двоє дістали поранення

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 12 квітня приблизно об 11:15 окупанти здійснили обстріл с. Моначинівка із використанням артилерії калібру 152 мм. Постраждали чоловік 72 років та 76-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що потерпілі від госпіталізації відмовилися, тож медики надали їм допомогу на місці.

Внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки.

"Також сьогодні під ударом ворога було селище Купʼянськ-Вузловий. Загинув 64-річний чоловік. Попередньо, російські військові били по населеному пункту з артилерії", - додали в прокуратурі.

Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.

Теги:
Україна
окупанти
Харківщина
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