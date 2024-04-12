РФ обстріляла Куп'янський район Харківщини: є загиблий і поранені
Удень 12 квітня російська окупаційна армія атакувала Куп'янський район Харківської області, внаслідок чого загинула цивільна людина, ще двоє дістали поранення
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
"За даними слідства, 12 квітня приблизно об 11:15 окупанти здійснили обстріл с. Моначинівка із використанням артилерії калібру 152 мм. Постраждали чоловік 72 років та 76-річна жінка", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що потерпілі від госпіталізації відмовилися, тож медики надали їм допомогу на місці.
Внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки.
"Також сьогодні під ударом ворога було селище Купʼянськ-Вузловий. Загинув 64-річний чоловік. Попередньо, російські військові били по населеному пункту з артилерії", - додали в прокуратурі.
Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.
- Влада Харківської області 11 квітня ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми зі 47 прифронтових населених пунктів, які постійно обстрілює ворог.
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