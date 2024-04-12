РФ обстріляла Куп'янський район Харківщини: є загиблий і поранені

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 12 квітня приблизно об 11:15 окупанти здійснили обстріл с. Моначинівка із використанням артилерії калібру 152 мм. Постраждали чоловік 72 років та 76-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що потерпілі від госпіталізації відмовилися, тож медики надали їм допомогу на місці.

Внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки.

"Також сьогодні під ударом ворога було селище Купʼянськ-Вузловий. Загинув 64-річний чоловік. Попередньо, російські військові били по населеному пункту з артилерії", - додали в прокуратурі.

Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.