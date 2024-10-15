РФ обстріляла Нікопольщину: поранено 4-річну дитину та вагітну жінку
Російська окупаційна армія 15 жовтня обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали вагітна жінка й 4-річний хлопчик
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
"Сьогодні через ворожий обстріл постраждав 4-річний хлопчик та вагітна 27-річна жінка. Обох доставили у лікарню, надали усю необхідну медичну допомогу", - написав він.
Загалом РФ здійснила близько атак із застосуванням артилерії й дронів-камікадзе. Окупанти били по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській і Мирівській громадах.
"Пошкоджені 6 приватних будинків, 7 господарських споруд, ще одна - знищена. Зачепило підприємство, екскаватор, інфраструктуру, газогін та лінії електропередачі", - поінформував посадовець.
В інших громадах області день минув без обстрілів.
- 4 жовтня РФ понад 20 разів за день атакувала Нікопольщину, внаслідок чого було поранено чоловіка.
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