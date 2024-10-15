РФ обстріляла Нікопольщину: поранено 4-річну дитину та вагітну жінку

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Сьогодні через ворожий обстріл постраждав 4-річний хлопчик та вагітна 27-річна жінка. Обох доставили у лікарню, надали усю необхідну медичну допомогу", - написав він.

Загалом РФ здійснила близько атак із застосуванням артилерії й дронів-камікадзе. Окупанти били по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській і Мирівській громадах.

"Пошкоджені 6 приватних будинків, 7 господарських споруд, ще одна - знищена. Зачепило підприємство, екскаватор, інфраструктуру, газогін та лінії електропередачі", - поінформував посадовець.

В інших громадах області день минув без обстрілів.