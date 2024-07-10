РФ обстріляла Нікопольщину: загинула людина, серед поранених 13-річний хлопчик
Протягом дня російська окупаційна армія обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії, а також застосовувала БПЛА
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що найбільше 10 липня потерпав Нікополь. Там унаслідок обстрілів загинула людина, дістали поранення 5 цивільних, у тому числі 13-річний хлопчик.
У місті сталося кілька пожеж. Вогнеборці їх уже приборкали.
"Пошкоджені транспортне, комунальне, два агропідприємства. А ще 23 приватні будинки, 6 господарських споруд, теплиці, будівля, що не експлуатувалася. 2 гаражі зруйновані, півтора десятка – потрощені. Побиті авто. Зачепило газогони та лінії електропередачі", - повідомив Лисак.
Також ворог обстрілював Червоногригорівську громаду. Там понівечене промислове підприємство.
Окрім того, гучно було в Марганецькій і Покровській громадах.
- 7 липня російська армія також завдала удару по Нікополю Дніпропетровської області, тоді постраждали три жінки та 10-річний хлопчик.
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