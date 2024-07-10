РФ обстріляла Нікопольщину: загинула людина, серед поранених 13-річний хлопчик

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що найбільше 10 липня потерпав Нікополь. Там унаслідок обстрілів загинула людина, дістали поранення 5 цивільних, у тому числі 13-річний хлопчик.

У місті сталося кілька пожеж. Вогнеборці їх уже приборкали.

"Пошкоджені транспортне, комунальне, два агропідприємства. А ще 23 приватні будинки, 6 господарських споруд, теплиці, будівля, що не експлуатувалася. 2 гаражі зруйновані, півтора десятка – потрощені. Побиті авто. Зачепило газогони та лінії електропередачі", - повідомив Лисак.

Також ворог обстрілював Червоногригорівську громаду. Там понівечене промислове підприємство.

Окрім того, гучно було в Марганецькій і Покровській громадах.