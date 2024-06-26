РФ понад 20 разів за день атакувала Нікопольщину: поранено 18-річну дівчину
Удень 26 червня російська армія понад 20 разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів постраждала 18-річна дівчина
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Понад 20 разів протягом дня російська армія атакувала Нікопольщину. Найбільше – дронами-камікадзе, але були й артобстріли. Окупанти гатили по самому Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах", - написав він.
За його даними, внаслідок атак постраждала 18-річна дівчина, однак вона у задовільному стані й лікуватиметься вдома.
У районі сталося кілька пожеж сухої трави. Зайнялася й господарська споруда, вогонь уже загасили. Пошкоджені 5 приватних будинків, дві теплиці, газогін і лінія електропередачі. Понівечено й інфраструктуру.
- Унаслідок обстрілів Нікопольщини 24 червня постраждали чотири людини.
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