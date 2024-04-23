РФ вдарила по приватному сектору Харкова

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

О 13:53 він написав про кілька вибухів у межах міста, а згодом поінформував про один приліт в приватний сектор.

"Пошкоджено авто та приватний будинок. Щодо постраждалих та місця іншого "прильоту" інформація уточнюється", - додав Терехов.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що окупанти вдарили по приватному сектору Салтівського району. Станом на 14:29 інформації про потерпілих немає.