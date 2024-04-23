РФ вдарила по приватному сектору Харкова
Російські окупанти у вівторок, 23 квітня, вдарили по приватному сектору Харкова, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
О 13:53 він написав про кілька вибухів у межах міста, а згодом поінформував про один приліт в приватний сектор.
"Пошкоджено авто та приватний будинок. Щодо постраждалих та місця іншого "прильоту" інформація уточнюється", - додав Терехов.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що окупанти вдарили по приватному сектору Салтівського району. Станом на 14:29 інформації про потерпілих немає.
- У ніч на 23 квітня Росія здійснила повітряну атаку України: в Одесі є постраждалі, завдано руйнувань житловому сектору, пошкоджено крамниці та інші об'єкти інфраструктури.
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