РФ з 2022 року зруйнувала 330 тис. об’єктів нерухомості та інфраструктури України

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає Укрінформ.

"На початку 2024 року у нас було зафіксовано 280 тис. зруйнованих об'єктів. Вже зараз ця цифра збільшилась до 330 тис. Тобто за рік ця жахлива динаміка сягнула 50 тис. об'єктів", - розповів він.

За словами Кулеби, цифровізація дозволить відновити обʼєкти максимально просто, зрозуміло та підзвітно на всіх етапах: від планування об’єкта, розподілу ресурсів і контролю за виконанням проєкту.