РФ з 2022 року зруйнувала 330 тис. об’єктів нерухомості та інфраструктури України
За час повномасштабного вторгнення росіяни зруйнували 330 тис. українських обʼєктів нерухомості та інфраструктури: за 2024 рік їхня кількість збільшилася на 50 тис.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає Укрінформ.
"На початку 2024 року у нас було зафіксовано 280 тис. зруйнованих об'єктів. Вже зараз ця цифра збільшилась до 330 тис. Тобто за рік ця жахлива динаміка сягнула 50 тис. об'єктів", - розповів він.
За словами Кулеби, цифровізація дозволить відновити обʼєкти максимально просто, зрозуміло та підзвітно на всіх етапах: від планування об’єкта, розподілу ресурсів і контролю за виконанням проєкту.
- 23 листопада стало відомо, що росіяни викрали щонайменше 785 об'єктів української культурної спадщини.
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