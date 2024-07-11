РФ за день здійснила понад 20 атак на Нікопольщину: поранено літніх людей

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Так, у Покровській громаді внаслідок обстрілів РФ постраждали 65-річний чоловік і 64-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно.

"Били також по Нікополю, Червоногригорівській, Мирівській та Марганецькій громадах. Пошкоджена інфраструктура, сталося декілька пожеж, які загасили. Зачепило багатоповерхівку, 4 приватні оселі та 5 дачних будинків, 4 автівки, господарську споруду, лінію електропередачі та газогін", - написав Лукашук.

В інших громадах області день минув без обстрілів.