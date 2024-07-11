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РФ за день здійснила понад 20 атак на Нікопольщину: поранено літніх людей

11 липня, 2024 четвер
18:43
Війна з Росією

Російська окупаційна армія 11 липня здійснила понад 20 атак на Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог застосовував артилерію та дрони-камікадзе

Зміст

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Так, у Покровській громаді внаслідок обстрілів РФ постраждали 65-річний чоловік і 64-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно.

"Били також по Нікополю, Червоногригорівській, Мирівській та Марганецькій громадах. Пошкоджена інфраструктура, сталося декілька пожеж, які загасили. Зачепило багатоповерхівку, 4 приватні оселі та 5 дачних будинків, 4 автівки, господарську споруду, лінію електропередачі та газогін", - написав Лукашук.

В інших громадах області день минув без обстрілів.

  • Унаслідок обстрілу 10 липня загинула людина, серед поранених був 13-річний хлопчик.
Теги:
Новини
Україна
Дніпропетровщина
окупанти
Нікополь
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