РФ за день здійснила понад 20 атак на Нікопольщину: поранено літніх людей
Російська окупаційна армія 11 липня здійснила понад 20 атак на Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог застосовував артилерію та дрони-камікадзе
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Так, у Покровській громаді внаслідок обстрілів РФ постраждали 65-річний чоловік і 64-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно.
"Били також по Нікополю, Червоногригорівській, Мирівській та Марганецькій громадах. Пошкоджена інфраструктура, сталося декілька пожеж, які загасили. Зачепило багатоповерхівку, 4 приватні оселі та 5 дачних будинків, 4 автівки, господарську споруду, лінію електропередачі та газогін", - написав Лукашук.
В інших громадах області день минув без обстрілів.
- Унаслідок обстрілу 10 липня загинула людина, серед поранених був 13-річний хлопчик.
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