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РФ запускає розвідувальні дрони без сигналу GPS: у Повітряних силах розповіли про нову тактику ворога

8 липня, 2024 понедiлок
14:49
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Російські окупанти почали використовувати нову тактику й застосовувати розвідувальні дрони із відключеною навігацією

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Про це повідомив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері "Радіо Свобода".

"Ворог застосовує нові тактичні прийоми: запускає БПЛА без навігації, без сигналу GPS. І вмикається цей сигнал безпосередньо над об’єктом, який ворог планує розвідувати і завдати туди вже удар "Іскандером". Таким чином, доводиться теж реагувати на цю ситуацію", - розповів він.

Ігнат зауважив, що Сили оборони повинні впроваджувати ефективні засоби протидії розвідувальним російським БПЛА.

"Зараз шукають інноваційні рішення, уже працюють по ворожих розвідувальних дронах працюють FPV-дронами, працюють зенітними дронами, як їх називають, і працюють доволі успішно. Думаю, що на це треба теж звернути увагу усім Силам оборони і впроваджувати такі засоби, які є відносно дешевими в порівнянні з тим, щоб витрачати ракети. Ну і ракету треба мати, а ракети сьогодні виконують стримуючу функцію", - сказав представник Повітряних сил.

За його словами, по лінії фронту щодня літають до 50 дронів, коли окремі види БПЛА можуть потрапляти в тил.

"Ми зараз з вами говоримо, а десятки БПЛА – 30-40 – по лінії фронту літають… Сумщина, Харківщина, вони взагалі там цілодобово проводять повітряну розвідку, там де ведуться активні бойові дії. Буває, що дрони залітають і вглиб території нашої. Так, є різні засоби протидії: є мобільні вогневі групи, можуть винищувальну авіацію застосовувати. Вже і з ЯК-52 є позитивний досвід застосування на Півдні, також є і системи РЕБ", - зазначив Ігнат.

  • 3 травня повідомлялось, що окупанти активізували застосування розвідувальних БПЛА, зменшивши кількість "шахедів".
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
безпілотник
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