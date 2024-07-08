РФ запускає розвідувальні дрони без сигналу GPS: у Повітряних силах розповіли про нову тактику ворога

Про це повідомив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері "Радіо Свобода".

"Ворог застосовує нові тактичні прийоми: запускає БПЛА без навігації, без сигналу GPS. І вмикається цей сигнал безпосередньо над об’єктом, який ворог планує розвідувати і завдати туди вже удар "Іскандером". Таким чином, доводиться теж реагувати на цю ситуацію", - розповів він.

Ігнат зауважив, що Сили оборони повинні впроваджувати ефективні засоби протидії розвідувальним російським БПЛА.

"Зараз шукають інноваційні рішення, уже працюють по ворожих розвідувальних дронах працюють FPV-дронами, працюють зенітними дронами, як їх називають, і працюють доволі успішно. Думаю, що на це треба теж звернути увагу усім Силам оборони і впроваджувати такі засоби, які є відносно дешевими в порівнянні з тим, щоб витрачати ракети. Ну і ракету треба мати, а ракети сьогодні виконують стримуючу функцію", - сказав представник Повітряних сил.

За його словами, по лінії фронту щодня літають до 50 дронів, коли окремі види БПЛА можуть потрапляти в тил.

"Ми зараз з вами говоримо, а десятки БПЛА – 30-40 – по лінії фронту літають… Сумщина, Харківщина, вони взагалі там цілодобово проводять повітряну розвідку, там де ведуться активні бойові дії. Буває, що дрони залітають і вглиб території нашої. Так, є різні засоби протидії: є мобільні вогневі групи, можуть винищувальну авіацію застосовувати. Вже і з ЯК-52 є позитивний досвід застосування на Півдні, також є і системи РЕБ", - зазначив Ігнат.