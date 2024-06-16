Росія може атакувати атомні електростанції України, щоб ще більше нашкодити енергетичній інфраструктурі, - економіст Кушнірук

"Зараз ми будемо спостерігати за тим, як все більше атомних енергоблоків змушені будуть поставити на профілактичний ремонт. Все через складну ситуацію в нашій енергетичній інфраструктурі. Це потрібно, щоб взимку більш ефективно працювати", - вважає Кушнірук.

За словами економіста, росіяни можуть вдатись до ударів по АЕС України, щоб ще більше пошкодити енергетичну інфраструктуру

"Я про це вже говорив і не хочу нікого залякувати, втім, я не виключаю того, що російське божевілля може дійти до того, що вони можуть атакувати наші АЕС. Наголошую - вони не зможуть цим викликати ядерну катастрофу. Оскільки ядерне паливо дуже надійно захищене і сховане. Втім, суттєво пошкодити обладнання такі удари можуть. В такому випадку ситуація може бути ще гіршою, ніж зараз", - додав він.