Росія може атакувати атомні електростанції України, щоб ще більше нашкодити енергетичній інфраструктурі, - економіст Кушнірук
Економіст, голова експертної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук вважає, що росіяни можуть атакувати українські атомні електростанції, щоб ще більше погіршити ситуацію в енергетичній системі України
"Зараз ми будемо спостерігати за тим, як все більше атомних енергоблоків змушені будуть поставити на профілактичний ремонт. Все через складну ситуацію в нашій енергетичній інфраструктурі. Це потрібно, щоб взимку більш ефективно працювати", - вважає Кушнірук.
За словами економіста, росіяни можуть вдатись до ударів по АЕС України, щоб ще більше пошкодити енергетичну інфраструктуру
"Я про це вже говорив і не хочу нікого залякувати, втім, я не виключаю того, що російське божевілля може дійти до того, що вони можуть атакувати наші АЕС. Наголошую - вони не зможуть цим викликати ядерну катастрофу. Оскільки ядерне паливо дуже надійно захищене і сховане. Втім, суттєво пошкодити обладнання такі удари можуть. В такому випадку ситуація може бути ще гіршою, ніж зараз", - додав він.
- 13 червня повідомлялось, що якщо російська армія продовжить атакувати українську енергосистему, то українці можуть проводити без світла і теплопостачання до 20 годин на добу.
- 14 червня директор Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі "Української правди" заявив, що наступного тижня ситуація в українській енергетиці буде складнішою, ніж цього, оскільки розпочнеться ремонтна кампанія
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