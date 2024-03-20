Росія намагається замаскувати свої літаки та кораблі від ударів ЗСУ, - британська розвідка
Російські сили намагаються застосувати методи маскування щодо власних кораблів та літаків. Це ворог робить для того, щоб зменшити власні втрати від ударів української армії
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що російська військова доктрина приділяє велику увагу використанню методів маскування та обману для підвищення живучості військових сил, а також приховуванню їхніх оперативних намірів. Відсутність ефективного застосування маскування була однією з ключових оперативних невдач Росії на ранніх етапах вторгнення в Україну.
"Російські збройні сили, швидше за все, докладають зусиль, щоб збільшити та вдосконалити методи маскування, щоб зменшити значні втрати, завдані за останні два роки, як Чорноморським флотом, так і Повітряно-космічними силами", - йдеться у повідомленні.
Водночас на російських авіабазах маскування включає макети літаків і шини на крилах літаків. За даними, на 9 російських авіабазах також намальовані силуети планерів. Судна Чорноморського флоту мають чорне забарвлення на носі та кормі, що, ймовірно, робить їхні військові кораблі меншими й не такими помітними.
"Попри ці спроби приховування, російські літаки все ще вразливі до збиття звичайними засобами в повітрі, а російські кораблі все ще вразливі під час операцій у Чорному морі. Навряд чи використання техніки маскування сприятиме істотному зниженню втрат", - додали у розвідці.
- Уночі вівторка, 5 березня, українські військові за допомогою морських дронів знищили патрульний корабель воєнно-морського флоту РФ "Сергій Котов" у тимчасово окупованому Криму. Серед екіпажу є загиблі та поранені.
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