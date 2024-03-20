Росія намагається замаскувати свої літаки та кораблі від ударів ЗСУ, - британська розвідка

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що російська військова доктрина приділяє велику увагу використанню методів маскування та обману для підвищення живучості військових сил, а також приховуванню їхніх оперативних намірів. Відсутність ефективного застосування маскування була однією з ключових оперативних невдач Росії на ранніх етапах вторгнення в Україну.

"Російські збройні сили, швидше за все, докладають зусиль, щоб збільшити та вдосконалити методи маскування, щоб зменшити значні втрати, завдані за останні два роки, як Чорноморським флотом, так і Повітряно-космічними силами", - йдеться у повідомленні.

Водночас на російських авіабазах маскування включає макети літаків і шини на крилах літаків. За даними, на 9 російських авіабазах також намальовані силуети планерів. Судна Чорноморського флоту мають чорне забарвлення на носі та кормі, що, ймовірно, робить їхні військові кораблі меншими й не такими помітними.

"Попри ці спроби приховування, російські літаки все ще вразливі до збиття звичайними засобами в повітрі, а російські кораблі все ще вразливі під час операцій у Чорному морі. Навряд чи використання техніки маскування сприятиме істотному зниженню втрат", - додали у розвідці.