Росія застосувала "тактику" голоду в Маріуполі у 2022 році, - правозахисники

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на аналіз юристів Global Rights Compliance, поданий до Міжнародного кримінального суду.

У звіті йдеться, що Росія та її лідери мали намір убити та завдати шкоди великій кількості мирних жителів. Підраховано, що під час оточення та захоплення Маріуполя на початку війни в Україні загинули 22 тисяч людей.

За кілька днів після облоги мирні жителі залишилися без води, газу та електрики, а температура впала нижче мінус 10 °C.

Партнерка Global Rights Compliance Катріона Мердок заявила, що метою дослідження було "з’ясувати, чи існує ширший наратив", який полягає у навмисній відмові російським військовим та їхньому керівництву в їжі та інших необхідних для життя зручностях - стратегія голоду, яку можна назвати воєнним злочином.

"Те, що ми спостерігали - це у російської атаки було чотири фази, починаючи з атак на цивільну інфраструктуру, припинення постачання електроенергії, опалення та води. Потім відмова в гуманітарній евакуації та навіть напади у той час, як допомогу не допустили", - сказала Мердок.

За її словами, поетапний обстріл Маріуполя продемонстрував, що Росія планувала захопити прифронтове місто "без жалю" до його цивільного населення, яке, за оцінками, становило 450 тис. людей до початку повномасштабного вторгнення.