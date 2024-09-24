Росіяни атакували Костянтинівку двома КАБами: загинув чоловік, є поранені
Російська окупаційна армія у вівторок, 24 вересня, атакувала двома КАБами Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, двоє людей поранені
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, окупанти скинули на Костянтинівку дві керовані авіабомби. Загинув 39-річний чоловік, ще двоє дістали поранення й перебувають у стані середньої тяжкості.
Крім того, внаслідок атаки пошкоджено два інфраструктурні об'єкти та господарське приміщення.
- Російські окупанти в понеділок, 23 вересня, завдали ударів по місту Краматорськ і селу Шаховому Донецької області, внаслідок чого загинула жінка, ще десятеро людей зазнали поранень.
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