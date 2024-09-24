Росіяни атакували Костянтинівку двома КАБами: загинув чоловік, є поранені

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, окупанти скинули на Костянтинівку дві керовані авіабомби. Загинув 39-річний чоловік, ще двоє дістали поранення й перебувають у стані середньої тяжкості.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено два інфраструктурні об'єкти та господарське приміщення.