Росіяни обіцяють підліткам з ТОТ відпочинок у Криму в рамках конкурсу героїзації окупантів, - Спротив
Росіяни на тимчасово окупованих територіях України влаштували для підлітків конкурс з героїзації загарбників, за участь у якому обіцяють путівки до Криму
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях ворог анонсував конкурс, за умовами якого учасники поїдуть відпочивати до захопленого Криму", - йдеться в повідомленні.
Такий конкурс розрахований на підлітків віком від 14 років. Учасник повинен написати твір чи створити відео, у якому вихваляє російських бійців чи президента РФ Володимира Путіна.
"Тобто, забравши в дітей майбутнє й зруйнувавши їм життя, Москва традиційно намагається їх купити, аби використати в пропагандистських цілях", - додають у ЦНС.
- 26 квітня стало відомо, що в тимчасово окупованому Мелітополі 14-річним вихованцям обласного центру соціально-психологічної реабілітації, які залишились без батьківського піклування, ворог примусово видав російські паспорти.
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