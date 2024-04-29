Росіяни обіцяють підліткам з ТОТ відпочинок у Криму в рамках конкурсу героїзації окупантів, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях ворог анонсував конкурс, за умовами якого учасники поїдуть відпочивати до захопленого Криму", - йдеться в повідомленні.

Такий конкурс розрахований на підлітків віком від 14 років. Учасник повинен написати твір чи створити відео, у якому вихваляє російських бійців чи президента РФ Володимира Путіна.

"Тобто, забравши в дітей майбутнє й зруйнувавши їм життя, Москва традиційно намагається їх купити, аби використати в пропагандистських цілях", - додають у ЦНС.