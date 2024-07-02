Росіяни обстріляли Нікополь артилерією та дронами: загинули 2 людини, серед поранених - діти

Про це повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк.

За його словами, місто потерпає від ворожих обстрілів від ранку. Росіяни б'ють артилерією та дронами-камікадзе.

"На жаль, внаслідок атак загинули жінки 61 та 86 років. Також станом на зараз 9 поранених. Серед них – хлопці 9 та 17 років. Усім потерпілим лікарі надають медичну допомогу. Висловлю щирі співчуття рідним та близьким загиблих", - зазначив мер.

Крім того, пошкоджено пʼятиповерхові житлові будинки, 5 легкових автомобілів, заклади освіти, салон краси, 2 магазини, амбулаторію.

Інформація уточнюється.