Росіяни обстріляли Нікополь артилерією та дронами: загинули 2 людини, серед поранених - діти
У вівторок, 2 липня, російська окупаційна армія обстріляла Нікополь із застосуванням артилерії та дронів-камікадзе. Загинули 2 жінки, а серед поранених - діти
Про це повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк.
За його словами, місто потерпає від ворожих обстрілів від ранку. Росіяни б'ють артилерією та дронами-камікадзе.
"На жаль, внаслідок атак загинули жінки 61 та 86 років. Також станом на зараз 9 поранених. Серед них – хлопці 9 та 17 років. Усім потерпілим лікарі надають медичну допомогу. Висловлю щирі співчуття рідним та близьким загиблих", - зазначив мер.
Крім того, пошкоджено пʼятиповерхові житлові будинки, 5 легкових автомобілів, заклади освіти, салон краси, 2 магазини, амбулаторію.
Інформація уточнюється.
- Протягом дня 1 липня російська армія понад 15 разів обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з різного виду зброї, в результаті чого пошкоджено 4 приватні оселі та господарська споруда.
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