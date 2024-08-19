Росіяни побудували дві понтонні переправи через річку Сейм на Курщині, - Радіо Свобода
Російські військові збудували дві понтонні переправи через річку Сейм у Курській області
Про це повідомляє Радіо Свобода.
На опублікованих знімках від 17 серпня видно нову переправу росіян на схід від села Зване. Напередодні стало відомо про таку саму переправу, побудовану на схід від села Глушково.
"Армія РФ почала споруджувати ці переправи після українських ударів по мостах в цьому районі. Вони можуть бути призначені для того, щоб надати російським військовим шляхи відходу у разі успішного розвитку українського наступу", - йдеться у повідомленні.
- Українські військові нібито зруйнували останній - третій міст на річці Сейм у Глушковському районі Курської області.
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