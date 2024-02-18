Росіяни вдарили по Нікопольщині артилерією, дронами та "градами": поранено людину
Протягом неділі, 18 лютого, росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами, "градами" та з артилерії. Поранено місцевого мешканця
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак на своєму Telegram-каналі.
За добу росіяни вдарили по Нікопольщині 6 дронами-камікадзе. Двічі атакували із застосуванням важкої артилерії та один раз з "градів". Влучання зафіксовані у районному центрі, Марганецькій та Мирівській громадах.
Осколкове поранення голови та перелам передпліччя отримав 56-річний чоловік. Лікарі оцінюють його стан як середній.
Окрім цього, було пошкоджено інфраструктурний об'єкт, пекарню і приватний будинок.
У самому Нікополі пошкоджено 4 приватні будинки та 3 господарські споруди. Зачепило й парк, гаражі, авто і лінію електропередач.
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Протягом суботи, 17 лютого, російські війська 12 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області безпілотниками та з артилерії. Поранено двох місцевих жителів.
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