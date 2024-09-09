Росіяни випустили по Нікополю майже 10 артснарядів: загинула 16-річна дівчинка, троє людей постраждали
Уранці понеділка, 9 вересня, російські окупанти здійснили обстріл міста Нікополь Дніпропетровської області. У результаті загинула дівчинка-підліток, ще троє людей зазнали поранень
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що цього дня росіяни випустили майже десяток снарядів по Нікополю. У місті виникли руйнування, зокрема пошкоджено приватні оселі.
"Через артобстріл росіян у Нікополі загинула 16-річна дівчинка. Працівники ДСНС дістали її з-під завалів пошкодженого будинку. На жаль, вона отримала травми несумісні з життям", - заявив очільник ОВА.
Крім того, внаслідок атаки РФ постраждали троє людей - у них осколкові поранення. 79-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості.
74-річний місцевий мешканець та 66-річна жінка отримали допомогу на місці, від госпіталізації відмовилися.
- Раніше, 7 вересня, російська армія скерувала важку артилерію на Мирівську та Марганецьку громади Нікопольського району, внаслідок чого загинула жінка, є поранена.
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