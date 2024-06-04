Росіяни запустили фейкову заяву про нібито евакуацію влади на Харківщині
Центр протидії дезінформації спростував російський фейк про нібито евакуацію керівництва окремих населених пунктів Харківської області
Про це інформує ЦПД.
Вказано, що російські телеграм-канали почали поширювати фото наказу нібито очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, у якому йдеться про те, що, мовляв, керівництво окремих населених пунктів Харківщини евакуюватимуть.
ЦПД провів верифікацію наказу та з'ясував, що він є фейковим. Водночас в ОВА повідомили, що за номером 121 В, який вказано у фейковому документі, вже існує інше розпорядження
"Оформлення так званого наказу та вживання в тексті документа виразів "наказуємо" та "поголовний список" не відповідає вимогам ділового мовлення. Цей та інші подібні фейки рашисти поширюють з метою сіяння панічних настроїв з-поміж населення та дестабілізації ситуації в регіоні", - наголосили в ЦПД.
Фото: t.me/CenterCounteringDisinformation
- Раніше російські пропагандисти заявляли, що ГУР нібито готує провокацію із застосуванням хімічної зброї на харківському напрямку.
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