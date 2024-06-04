Росіяни запустили фейкову заяву про нібито евакуацію влади на Харківщині

Про це інформує ЦПД.

Вказано, що російські телеграм-канали почали поширювати фото наказу нібито очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, у якому йдеться про те, що, мовляв, керівництво окремих населених пунктів Харківщини евакуюватимуть.

ЦПД провів верифікацію наказу та з'ясував, що він є фейковим. Водночас в ОВА повідомили, що за номером 121 В, який вказано у фейковому документі, вже існує інше розпорядження

"Оформлення так званого наказу та вживання в тексті документа виразів "наказуємо" та "поголовний список" не відповідає вимогам ділового мовлення. Цей та інші подібні фейки рашисти поширюють з метою сіяння панічних настроїв з-поміж населення та дестабілізації ситуації в регіоні", - наголосили в ЦПД.





Фото: t.me/CenterCounteringDisinformation