Росіяни затримали 11 таджиків, які організували у Маріуполі дім молитви
У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники затримали 11 таджиків
Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За словами Андрющенка, росіяни затримали 11 таджиків лише за організацію дому молитви у тимчасово окупованому Маріуполі.
"По моніторингу бачу десятками пакують азіатів. Просто тому, що Росія і тому, що азіати. Нікого не жалко, але тенденція зрозуміла та цікава. Попкорну?", - пише Андрющенко.
- 27 березня у Маріуполі на Донеччині зафіксували велике перекидання техніки, зокрема з маркуванням ФСБ Росії, у напрямку Бердянська Запорізької області.
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