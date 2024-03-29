Росіяни затримали 11 таджиків, які організували у Маріуполі дім молитви

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами Андрющенка, росіяни затримали 11 таджиків лише за організацію дому молитви у тимчасово окупованому Маріуполі.

"По моніторингу бачу десятками пакують азіатів. Просто тому, що Росія і тому, що азіати. Нікого не жалко, але тенденція зрозуміла та цікава. Попкорну?", - пише Андрющенко.