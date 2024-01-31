Російські "Іскандери" загрожують Берліну, як Варшаві - танки, - очільник МЗС Польщі Сікорський
У Європі не може бути згоди на зміну кордонів силою. Росія загрожує у військовому плані не лише Польщі, але й Німеччині
Про це під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок у Берліні заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає Укрінформ.
Сікорський назвав абсолютно неприйнятним після двох світових воєн зміну кордонів силою. Також міністр підкреслив, що проєкт відбудови останньої імперії у Європі "не може досягти успіху".
"Ми, в Польщі, відчуваємо більшу загрозу від фізичної присутності російських танків за 250 км від нашої столиці. Але тут, у Берліні, ми також є у зоні дії ракет "Іскандер", які мають радіус дії понад 500 км з Калінінградської області і які можуть переносити ядерні боєголовки також і на Берлін", - підкреслив Сікорський.
Він також зауважив, що існує зростання впливів крайніх партій та рухів у Європі. У цьому контексті Сікорський наголосив, що часом пропаганда і дезінформація від Росії буває ефективною. Тому її обмеження є важливим.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.13
- EUR Купівля 40.67Продаж 41.61
- Актуальне
- Важливе