Російські "Іскандери" загрожують Берліну, як Варшаві - танки, - очільник МЗС Польщі Сікорський

Про це під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок у Берліні заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає Укрінформ.

Сікорський назвав абсолютно неприйнятним після двох світових воєн зміну кордонів силою. Також міністр підкреслив, що проєкт відбудови останньої імперії у Європі "не може досягти успіху".

"Ми, в Польщі, відчуваємо більшу загрозу від фізичної присутності російських танків за 250 км від нашої столиці. Але тут, у Берліні, ми також є у зоні дії ракет "Іскандер", які мають радіус дії понад 500 км з Калінінградської області і які можуть переносити ядерні боєголовки також і на Берлін", - підкреслив Сікорський.

Він також зауважив, що існує зростання впливів крайніх партій та рухів у Європі. У цьому контексті Сікорський наголосив, що часом пропаганда і дезінформація від Росії буває ефективною. Тому її обмеження є важливим.