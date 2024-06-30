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Війна з Росією: хроніка
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Російські окупанти атакували Одещину балістичною ракетою, - ПК "Південь"

30 червня, 2024 неділя
12:41
Війна з Росією Іскандер-М

Вранці 30 червня армія Росії запустила по Одеській області балістичну ракету з Криму

Зміст

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".

"Вранці 30 червня 2024 року російські окупанти атакували Одещину балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Військові також зазначили, що на світанку росіяни завдали авіаційного удару із застосуванням КАБів по Херсонщині. 

У пресслужбі командування поінформували, що минулої доби 29 червня протиповітряною обороною півдня України знищено 5 безпілотників, зокрема один розвідувальний "Орлан-10" та чотири ударних БПЛА "Ланцет".

Фото: facebook.com/PvKPivden

  • Удень 28 червня російська окупаційна армія вдарила балістичною ракетою по Одеській області. Завдані внаслідок обстрілу збитки уточнюються.
Теги:
Україна
Росія
ППО
російська армія
Одещина
ракетний удар
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