Російські окупанти атакували Одещину балістичною ракетою, - ПК "Південь"
Вранці 30 червня армія Росії запустила по Одеській області балістичну ракету з Криму
Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".
"Вранці 30 червня 2024 року російські окупанти атакували Одещину балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.
Військові також зазначили, що на світанку росіяни завдали авіаційного удару із застосуванням КАБів по Херсонщині.
У пресслужбі командування поінформували, що минулої доби 29 червня протиповітряною обороною півдня України знищено 5 безпілотників, зокрема один розвідувальний "Орлан-10" та чотири ударних БПЛА "Ланцет".
Фото: facebook.com/PvKPivden
- Удень 28 червня російська окупаційна армія вдарила балістичною ракетою по Одеській області. Завдані внаслідок обстрілу збитки уточнюються.
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