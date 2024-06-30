Російські окупанти атакували Одещину балістичною ракетою, - ПК "Південь"

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".

"Вранці 30 червня 2024 року російські окупанти атакували Одещину балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Військові також зазначили, що на світанку росіяни завдали авіаційного удару із застосуванням КАБів по Херсонщині.

У пресслужбі командування поінформували, що минулої доби 29 червня протиповітряною обороною півдня України знищено 5 безпілотників, зокрема один розвідувальний "Орлан-10" та чотири ударних БПЛА "Ланцет".

Фото: facebook.com/PvKPivden