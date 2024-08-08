Російські пропагандисти поширюють фейк про замах на міністра оборони Умєрова
Російська пропаганда запустила фейкову інформацію нібито про замах на міністра оборони України Рустема Умєрова
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Ворожі ЗМІ поширюють неправдиву інформацію про начебто замах на українського міністра оборони за допомогою вибухового пристрою.
ЦПД верифікував інформацію у Міністерстві оборони України та зазначив, що вона не відповідає дійсності.
"Російська пропаганда вже не вперше здійснює інформаційні атаки проти українських посадовців, намагаючись дестабілізувати ситуацію всередині країни", - йдеться у повідомленні.
- Російська пропаганда запустила фейк, буцімто Україна готується до здачі Харківської області.
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