Рютте назвав війська КНДР на європейській землі небезпечним розширенням конфлікту

Про це він написав у колонці для Politico.

На думку Рютте, Росія вдалася до допомоги КНДР з відчаю, адже російському диктатору Володимирові Путіну не вдається досягти своїх стратегічних цілей в Україні.

"Це небезпечне розширення конфлікту призводить до ескалації війни та демонструє, що наша безпека є не регіональною, а глобальною", - заявив генсек НАТО.

На його думку, ЄС має збільшити підтримку України.

"Ми повинні підвищити ціну для Путіна і його друзів - авторитарних режимів, які його підтримують. Ми також повинні більше інвестувати в наші відносини з нашими індо-тихоокеанськими партнерами. Наші партнери в Індо-Тихоокеанському регіоні вже багато роблять для України, і ми сподіваємось, що вони зможуть посилити свою підтримку ще більше", - написав Рютте.

Він нагадав, що підтримка України коштує лише частку річних військових бюджетів країн і союзників НАТО та становить менш як 1% річного ВВП.

"Це невелика ціна за мир", – підкреслив генсек НАТО.