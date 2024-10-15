Санкт-Петербург планує передати окупованому Маріуполю пам'ятник "місто військової слави", - міськрада

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Місто військової слави" - правдивіше "Місто воєнного злочину проти людства". Окупанти пишаються тим, що взяли місто в блокаду, залишили його жителів під час бомбардування без води, електроенергії, тепла, їжі, ліків та змоги виїхати, обстрілами лікарень з пораненими цивільними та мирних кварталів", - йдеться у повідомлені.

У міськраді наголосили, що окупанти встановлюють цей пам'ятник після руйнації та пошкодження 90% критичної інфраструктури міста, понад 2,2 тис. багатоповерхівок та майже 39 тис. приватних будинків, а також після вбивств десятків тисяч українських родин з дітьми.

Російський монумент включатиме такі архітектурні елементи: гранітну колону на постаменті, увінчану гербом РФ, 4 гранітні тумби, прикрашені бронзовими тематичними рельєфами, що розповідають про історію Маріуполя очима окупантів, фонтани й малі архітектурні форми.