Санкт-Петербург планує передати окупованому Маріуполю пам'ятник "місто військової слави", - міськрада
Російський Санкт-Петербург планує передати тимчасово окупованому Маріуполю монумент "місто військової слави"
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"Місто військової слави" - правдивіше "Місто воєнного злочину проти людства". Окупанти пишаються тим, що взяли місто в блокаду, залишили його жителів під час бомбардування без води, електроенергії, тепла, їжі, ліків та змоги виїхати, обстрілами лікарень з пораненими цивільними та мирних кварталів", - йдеться у повідомлені.
У міськраді наголосили, що окупанти встановлюють цей пам'ятник після руйнації та пошкодження 90% критичної інфраструктури міста, понад 2,2 тис. багатоповерхівок та майже 39 тис. приватних будинків, а також після вбивств десятків тисяч українських родин з дітьми.
Російський монумент включатиме такі архітектурні елементи: гранітну колону на постаменті, увінчану гербом РФ, 4 гранітні тумби, прикрашені бронзовими тематичними рельєфами, що розповідають про історію Маріуполя очима окупантів, фонтани й малі архітектурні форми.
- У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни відкрили пам'ятник "будівельникам-відбудовникам" біля зруйнованого армією РФ будинку.
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