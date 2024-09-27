В окупованому Маріуполі, біля зруйнованого Росією будинку, відкрили пам'ятник "будівельникам-відбудовникам"
У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни відкрили пам'ятник "будівельникам-відбудовникам" біля зруйнованого армією РФ будинку
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"На проспекті Будівельників окупанти відкрили новий пам’ятник - "будівельникам-відбудовникам". Ось правда на фоні пам'ятника - зруйнована росіянами багатоповерхівка", - йдеться у повідомленні.
У міськраді кажуть, що у місцевих Telegram-каналах мешканці нарікають, що спершу "потрібно було відновити сотні аварійних будинків, а вже потім ставити постаменти".
"Люди живуть будь-де, а вони ставлять пам'ятники…а люди, як собаки, нехай живуть у підвалах, грошей на відновлення квартир немає", - пишуть маріупольці.
- У тимчасово окупованому Маріуполі окупанти встановили пам’ятник російському військовому, який брав участь у захопленні міста
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